Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων

Εκτός της λίστας με τους αγρότες οι οποίοι θα συναντηθούν τη Δευτέρα 19/01 με τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται ο Κώστας Ανεστίδης, μετά την αήθη επίθεσή του εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποφάσισαν οι υπόλοιποι παραγωγοί που συμμετέχουν στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Αλλωστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε ξεκαθαρίσει ότι ο Ανεστίδης δεν έχει θέση στη συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι με τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε κατά του Πρωθυπουργού ξεπέρασε τα όρια της χυδαιότητας.

Οπως, δε, τονίζει σε ρεπορτάζ της η ΕΡΤ οι χυδαίες εκφράσεις κατά του Πρωθυπουργού έφεραν αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο. «Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», λένε αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και σημειώνουν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη είναι ατυχείς, μην πω κάτι άλλο, είναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

Στη συνάντηση που θα γίνει την Δευτέρα, πιθανολογείται ότι το μπλόκο των Μαλγάρων θα εκπροσωπηθεί από έναν άνθρωπο και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Κώστα Σέφη.

Το όνομά του θα σταλεί στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και στη συνέχεια αναμένεται να συμπεριληφθεί στη λίστα των ανθρώπων που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που θα εκπροσωπήσουν τα θεσσαλικά μπλόκα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έχει οριστικοποιηθεί.

Οπως είναι γνωστό, θα είναι 10 σε σύνολο. Πέντε από το μπλόκο της Νίκαιας, τρεις εκπρόσωποι από το μπλόκο της Καρδίτσας και δύο από το μπλόκο των Τρικάλων. Μεταξύ αυτών είναι φυσικά και αγρότες, κτηνοτρόφοι αλλά και αλιείς.

Την ίδια ώρα, ένα μέλος από την επιτροπή που είχε οριστεί, ο Ιορδάνης Ιωαννίδης έθεσε τον εαυτό του εκτός επιτροπής καταγγέλλοντας συμπεριφορές ορισμένων και σημειώνοντας πως ο ίδιος άφησε πίσω την κομματική του ταυτότητα σε αυτές τις κινητοποιήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους.

Μέλη της συντονιστικής επιτροπής ζήτησαν από τον εισαγγελέα άδεια για να πάρουν και το βίντεοληπτικό υλικό προκειμένου να εντοπίσουν ποιοι βανδάλισαν τα δύο τρακτέρ.

Τη Δευτέρα το πρωί οι δύο αγρότες που υπέστησαν τις ζημίες στα τρακτέρ τους θα καταθέσουν μήνυση κατά αγνώστων και θα ζητήσουν και εκείνοι το βίντεο, στο οποίο καταγράφονται πιθανότατα τα πρόσωπα τα οποία προκάλεσαν τις ζημιές.

