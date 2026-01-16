Στην Αθήνα ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, για την κηδεία της πριγκήπισσας Ειρήνης

Στην Αθήνα θα βρεθεί τη Δευτέρα ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’, για να παραστεί, μαζί με τη σύζυγό του Λετίθια και τις δύο κόρες τους -τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ, και την ινφάντα Σοφία- στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη, παρουσία μελών βασιλικών οικογενειών από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της βασιλικής οικογένειας της Δανίας.

Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, το «παρών» θα δώσουν ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, καθώς και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

Αντίθετα, απών θα είναι ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, για λόγους υγείας. Ο 88χρονος τέως μονάρχης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, δεν θα ταξιδέψει ούτε στην Αθήνα ούτε στη Μαδρίτη, ακολουθώντας ιατρικές συστάσεις, από το Αμπου Ντάμπι, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη θα ταφεί στο Τατόι, στον ίδιο χώρο όπου αναπαύεται και ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, συνδέοντας για ακόμη μία φορά τις ιστορικές διαδρομές των δύο βασιλικών οικογενειών.

Πριν από την κηδεία, το Σάββατο (17/01), η σορός της θα τεθεί σε προσκύνημα για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη, δίνοντας την ευκαιρία σε συγγενείς, φίλους και μέλη της ομογένειας να αποχαιρετήσουν την εκλιπούσα.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 83 ετών, στο παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης, όπου διέμενε μαζί με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που συνδέθηκε στενά με τη σύγχρονη ιστορία των ευρωπαϊκών μοναρχιών.

