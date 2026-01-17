Μειώθηκε ο αριθμός ξένων φοιτητών στα αμερικανικά ΑΕΙ

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν πια λιγότερους νέους ξένους φοιτητές εν συγκρίσει με το πρόσφατο παρελθόν, ενώ υποχωρούν σε θέσεις κατάταξης σε διάφορες κατηγορίες αξιολόγησης. Τα παραπάνω στοιχεία σχολίασε η Corriere della Sera.

Η μείωση του αριθμού των ξένων φοιτητών (17% λιγότεροι από εκείνους του ακαδημαϊκού έτους 2024-25) είναι άμεση συνέπεια των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες έχουν καταστήσει πολύ πιο δύσκολη την απόκτηση φοιτητικής βίζας. Το ίδιο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καυχήθηκε για αυτό σε ανάρτηση στο X στις 12 Ιανουαρίου: «Εχουμε ανακαλέσει περισσότερες από 100.000 βίζες, 8.000 εκ των οποίων ήταν για σκοπούς σπουδών, όσον αφορά άτομα που έχουν προβλήματα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Θα συνεχίσουμε να απελαύνουμε αυτούς τους απατεώνες, ώστε να κάνουμε την Αμερική ασφαλέστερη».

Η αλήθεια είναι, έγραψε η Corriere, ότι έγινε δυσκολότερη για όλους τους αλλοδαπούς η απόκτηση βίζα σπουδών στις ΗΠΑ, όχι μόνο για τους υπόπτους για εγκληματικές πράξεις. Επιπροσθέτως έχει γίνει και λιγότερο ελκυστική η βίζα, δεδομένου ότι αυτές οι άδειες μπορούν να ανακληθούν. Οι μόνες εξαιρέσεις στον κανόνα είναι μερικά πανεπιστήμια υψηλού κύρους, όπως το Χάρβαρντ, το οποίο φέτος έχει τον υψηλότερο αριθμό ξένων φοιτητών από το 2002 (6.749).

Το Χάρβαρντ παραμένει άλλωστε το μοναδικό αμερικανικό πανεπιστήμιο που διατηρεί, αν και με κάποια δυσκολία, μια από τις κορυφαίες θέσεις στην κατάταξη που αφορά τις πιο συμφέρουσες σπουδές από άποψη κέρδους. Αυτήν την κατάταξη την καταρτίζει το Πανεπιστήμιο Λέιντεν και βασίζεται στην παραγωγικότητα των ΑΕΙ βάσει των άρθρων που δημοσιεύονται στα ακαδημαϊκά περιοδικά. Το Χάρβαρντ υπόχωρησε πάντως από την πρώτη στην τρίτη θέση και κινδυνεύει να πνιγεί στη θάλασσα των κινεζικών πανεπιστημίων, τα οποία καταλαμβάνουν 16 από τις 20 κορυφαίες θέσεις.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες κατατάξεις που αξιολογούν όχι μόνο την παραγωγικότητα, αλλά και τη «φήμη», και ως εκ τούτου δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών. Σε αυτές τις κατατάξεις η Κίνα έχει λιγότερο καλές επιδόσεις, η Ευρώπη καλύτερες, αλλά τα αμερικανικά πανεπιστήμια, εκτός από τα κορυφαία (Χάρβαρντ, Στάνφορντ, ΜΙΤ και μερικά άλλα) χάνουν έδαφος.

Ο Τραμπ, πάντως, δεν ευθύνεται γι’ αυτό. Η μείωση της παραγωγικότητας και της ελκυστικότητας δεν γίνεται να αποδοθεί στις μαζικές περικοπές χρηματοδότησης που αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για να τιμωρήσει τον πανεπιστημιακό κόσμο, κατέληξε η Corriere.

Διότι οι μελέτες που προωθούν την έρευνα διαρκούν χρόνια, επομένως η έλλειψη χρηματοδότησης δεν μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στην τωρινή παραγωγικότητα. Αλλά στα αμερικανικά πανεπιστήμια υπάρχει φόβος ότι μόλις οι επιπτώσεις μεγαλώσουν, ο ανταγωνισμός με τον υπόλοιπο κόσμο (και ιδιαίτερα με την Κίνα) θα γίνει ακόμη πιο δύσκολος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News