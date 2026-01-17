Γροιλανδία: Ο Τραμπ διακινδυνεύει μια παγκόσμια καταστροφή

Οταν η εξωτερική πολιτική καθοδηγείται λιγότερο από στρατηγικό σχεδιασμό και περισσότερο από προσωπικές φιλοδοξίες, οι συνέπειες μπορεί να αποδειχθούν απρόβλεπτες και επικίνδυνες. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, κατά την οποία οι προσωπικές επιλογές και εμμονές των πολιτικών ηγετών βαραίνουν ακόμη περισσότερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση πολιτικού που διοικεί περισσότερο βάσει θυμικού και πολύ λιγότερο βάσει λογικής. Κι αυτό, γράφει ο Τομ Νίκολς στο Atlantic, μπορεί να οδηγήσει σε μια καταστροφή παγκόσμιας κλίμακας.

Ο Τραμπ είναι γνωστός για τις εμμονές του, τόσο ως προσωπικότητα όσο και ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Συχνά εστιάζει με εμμονικό τρόπο σε ιδέες που τον γοητεύουν, ανεξάρτητα από τη λογική ή τις συνέπειές τους: από την κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, μέχρι τη μετονομασία ολόκληρων γεωγραφικών περιοχών. Ορισμένες από αυτές τις ιδιορρυθμίες είναι ακίνδυνες, ακόμη και αν ορισμένοι τις βρίσκουν δυσάρεστες, γράφει το Atlantic. Αλλες, όμως, αποδεικνύονται βαθιά επιζήμιες, όπως η εμμονή του με τους δασμούς, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία και έχει πλήξει κλάδους της αμερικανικής βιομηχανίας που υποτίθεται ότι θα προστατεύονταν.

Υπάρχουν, ωστόσο, εμμονές του Τραμπ που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της οικονομικής ζημιάς και αγγίζουν το επίπεδο της παγκόσμιας απειλής. Καμία δεν είναι πιο επικίνδυνη από την αποφασιστικότητά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, μια χώρα σύμμαχο των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από διακόσια χρόνια. Ο Τραμπ, σχολιάζει το Atlantic, φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη Γροιλανδία κυρίως ως έναν τεράστιο χώρο πάνω στον χάρτη, αγνοώντας τόσο τη γεωπολιτική πραγματικότητα όσο και τη βούληση των κατοίκων της. Η επαναλαμβανόμενη απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας για την απόκτηση του νησιού θα μπορούσε όχι μόνο να διαλύσει τη σημαντικότερη συμμαχία των ΗΠΑ, αλλά και να πυροδοτήσει μια αλληλουχία γεγονότων με καταστροφικές παγκόσμιες συνέπειες, ακόμη και έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο.

Η Γροιλανδία πράγματι έχει κρίσιμη στρατηγική σημασία για την ασφάλεια των ΗΠΑ και της ευρύτερης Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά ένα γεγονός που καθοδηγεί τη δυτική στρατηγική σκέψη εδώ και έναν αιώνα. Για αυτόν το λόγο, οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική παρουσία στο νησί εδώ και δεκαετίες. Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τον έλεγχο των σοβιετικών υποβρυχίων. Η συνεργασία Ουάσινγκτον και Κοπεγχάγης ήταν στενή, ακόμη και όταν περιλάμβανε άτυπες συμφωνίες που άγγιζαν τα όρια της νομιμότητας, όπως η σιωπηρή ανοχή της παρουσίας πυρηνικών όπλων στην περιοχή.

Παρότι ο Ψυχρός Πόλεμος έχει λήξει, η γεωστρατηγική σημασία της Γροιλανδίας παραμένει ακέραιη, τονίζει το Atlantic και αποτελεί έναν από τους λόγους ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, για την κυβέρνηση Τραμπ, ούτε το ΝΑΤΟ ούτε οι παραδοσιακές συμμαχίες επαρκούν. Ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να υιοθετεί μια λογική εδαφικής επέκτασης, σχεδόν αυτοκρατορική, καθώς φαντασιώνεται έναν γεωπολιτικό χώρο υπό αμερικανικό έλεγχο, που θα εκτείνεται από την Αλάσκα ως τη Σκανδιναβία.

Κατά την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ είχε ήδη εκφράσει την πρόθεση να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντάς την σαν εμπορικό ακίνητο. Η ιδέα, θυμίζει το Atlantic, απορρίφθηκε κατηγορηματικά τόσο από τη Δανία όσο και από τους ίδιους τους Γροιλανδούς. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, το 2024, η εμμονή αυτή επανήλθε ενισχυμένη και κυρίως απαλλαγμένη πλέον από τα εσωτερικά αντίβαρα που υπήρχαν στην πρώτη του κυβέρνηση.

Η προοπτική μιας ειρηνικής συμφωνίας φαίνεται πλέον ανύπαρκτη. Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι η χρήση βίας για την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ παραμένει μια «ανοιχτή επιλογή». Παρά τις προσπάθειες κυβερνητικών αξιωματούχων να υποβαθμίσουν τις δηλώσεις του, ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι η στρατιωτική ισχύς «είναι πάντα στο τραπέζι». Δηλώσεις συνεργατών του προέδρου υποβαθμίζουν τον κίνδυνο σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν θα τολμήσει να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Atlantic, είναι ότι η εμμονή αυτή δεν στηρίζεται σε πραγματικά πολιτικά δεδομένα. Η αμερικανική κοινή γνώμη στην πλειονότητά της αντιτίθεται στην ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας. Ακόμη και η σκληροπυρηνική εκλογική βάση του Τραμπ δεν έχει δείξει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ο αμερικανός πρόεδρος να επιχειρήσει να υλοποιήσει το σχέδιό του μέσω του μοναδικού μέσου που θεωρεί ότι ελέγχει πλήρως: τον στρατό.

Η Δανία, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, έχει ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία. Παράλληλα, δανοί και γροιλανδοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές στην Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε λύση που δεν θα σέβεται την κυριαρχία τους είναι απολύτως μη αποδεκτή. Δεν υπάρχει, γράφει το Atlantic, καμία ένδειξη ότι η Γροιλανδία πρόκειται να παραδοθεί ή να ενσωματωθεί οικειοθελώς στις ΗΠΑ.

Ενα ιδιαίτερα ανησυχητικό σενάριο είναι η πιθανότητα ο Τραμπ να προχωρήσει σε μονομερή ανακήρυξη αμερικανικής κυριαρχίας επί της Γροιλανδίας και στη συνέχεια να προσπαθήσει να επιβάλει αυτή την αξίωση με στρατιωτικά μέσα. Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αντιπαράθεση αμερικανικών και δανέζικων δυνάμεων, στρατιωτών που έχουν υπηρετήσει μαζί στο παρελθόν σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Ενα μεμονωμένο «θερμό» επεισόδιο ή ένας θάνατος θα αρκούσε για να καταρρεύσει η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η διάλυση του ΝΑΤΟ, με τη σειρά της, θα άνοιγε τον δρόμο για ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Η Ρωσία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, ασκώντας πίεση ή ακόμη και προχωρώντας σε στρατιωτική δράση στις χώρες της Βαλτικής. Η Κίνα θα ενθαρρυνόταν να επανεξετάσει τις κινήσεις της στην Ταϊβάν, ενώ άλλες περιφερειακές δυνάμεις θα επαναπροσδιόριζαν τη στάση τους απέναντι σε έναν κόσμο χωρίς σαφή αμερικανική ηγεσία.

Ολα αυτά, σημειώνει το Atlantic, θα μπορούσαν να συμβούν όχι για λόγους στρατηγικής αναγκαιότητας, αλλά εξαιτίας της φιλοδοξίας και της ματαιοδοξίας ενός και μόνο ανθρώπου. Η ευθύνη των πολιτικών θεσμών είναι να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη. Ηδη υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες που επιχειρούν να απαγορεύσουν ρητά τη χρήση ομοσπονδιακών πόρων για την προσάρτηση εδάφους κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η Γροιλανδία μπορεί να μην απασχολεί την καθημερινότητα των περισσότερων Αμερικανών. Ομως, αν η εμμονή του Τραμπ μετατραπεί σε πράξη, οι συνέπειες θα γίνουν παγκόσμιες και τραγικά αναπόφευκτες.

