NYT: Ο επικεφαλής της CIA στη Βενεζουέλα – Τι μήνυμα παρέδωσε

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στο Καράκας. Την είδηση μετέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους NYT, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με τη Ροντρίγκες με οδηγίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου «να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», αναφέρουν τα ρεπορτάζ.

Συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών», αναφέρουν οι NYT.

Στη διάρκεια της θητείας της ως αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, η Ροντρίγκες ενεπλάκη σε διαπραγματεύσεις με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ, μαζί με άλλους αξιωματούχους, σχετικά με μια συμφωνία ώστε ο απομακρυνθείς τώρα πρώην πρόεδρος Μαδούρο να εγκαταλείψει οικειοθελώς την εξουσία, ανέφερε η εφημερίδα.

