Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει όσα ξέραμε για τη βιομηχανία του πορνό

Η πορνογραφία είναι πεδίο δοκιμών για τις νέες τεχνολογίες από τον 15ο αιώνα, όταν ο Γουτεμβέργιος εφηύρε την τυπογραφία και αυτή γρήγορα χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση άσεμνων φυλλαδίων. Ταινίες ενηλίκων κυκλοφόρησαν σε βίντεο για πρώτη φορά το 1977, έναν χρόνο πριν από εκείνες του Χόλιγουντ – πετυχαίνοντας μάλιστα τις μαζικότερες πωλήσεις και ενοικιάσεις στα πρώτα χρόνια της βιντεοκασέτας.

Παρόμοια είναι και η ιστορία με τις πρώτες κάμερες των 8 χιλιοστών, την καλωδιακή τηλεόραση και, πλέον, την Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνει ρεπορτάζ και ανάλυση του Economist. Οι πορνογραφικές ιστοσελίδες είναι ήδη γεμάτες με βίντεο και εικόνες που παράγονται από ΤΝ. Η αγορά περιεχομένου πλαστής πορνογραφίας αγγίζει φέτος παγκοσμίως τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθεί με σταθερό ρυθμό 27% ετησίως ως το 2028.

Τα ερωτήματα που θέτει η επέλαση της ΤΝ είναι πολλαπλά και υπαρξιακά για τη βιομηχανία του πορνό. Θα παραγκωνιστούν οι ερμηνευτές των βίντεο από τους αλγόριθμους; Εάν η συνθετική πορνογραφία γίνει πανταχού παρούσα, θα πληρώνουν οι θεατές για την πραγματική; Και τι γίνεται με τα στούντιο και τις πλατφόρμες πορνό που κυριάρχησαν στη βιομηχανία για τόσο καιρό;

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα δώσουν μια εικόνα για την αναδιαμόρφωση που αναμένεται να υποστεί ο κλάδος του πορνό, επισημαίνει ο Economist. Αλλά πιο άμεσα ανησυχητικά είναι τα ερωτήματα που αφορούν τους κινδύνους της υπάρχουσας τεχνολογίας στην παράκαμψη των διαδικτυακών απαγορεύσεων εικόνων και βίντεο deepfake με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και άλλο ακατάλληλο υλικό.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σεξ πουλάει. Πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov στη Βρετανία αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον το 75% των ανδρών και το 50% των γυναικών έχουν παρακολουθήσει «ακατάλληλο» σεξουαλικό περιεχόμενο. Παγκοσμίως, η βιομηχανία του πορνό αποκομίζει έσοδα ύψους 86 δισ. ευρώ – διπλάσια από εκείνα της ΤΝ. Το 10% των ιστοσελίδων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως είναι πορνογραφικού περιεχομένου.

Ιστότοποι όπως το Pornhub και το xHamster προσφέρουν δωρεάν βίντεο πορνό και βγάζουν χρήματα μέσω διαφημίσεων. Συνδρομητικές πλατφόρμες περιεχομένου για ενήλικες, όπως το OnlyFans, έχουν έσοδα που ξεπερνούν το ένα δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Economist.

Επανάσταση, αλλά όχι εξέλιξη

Στο παρελθόν κάθε νέα τεχνολογία –από το βίντεο μέχρι το streaming– κέρδιζε έδαφος μειώνοντας το κόστος διανομής της πορνογραφίας, αλλά η ΤΝ είναι περισσότερο επαναστατική παρά εξελικτική, επειδή μπορεί να παράγει προσαρμοσμένο πορνό κατ’ απαίτηση. Κάποια μοντέλα της επιτρέπουν στους χρήστες τους να δημιουργήσουν τον ιδανικό σε διαστάσεις και προσωπικότητα σεξουαλικό σύντροφο – και να πραγματοποιεί τις φαντασιώσεις τους.

Οι προγραμματιστές των μοντέλων ΤΝ είναι σαν τους καθηγητές Ιστορίας της Τέχνης, που διδάσκουν τους μαθητές τους να ζωγραφίζουν γυμνά μοντέλα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η τεχνολογία αντιλαμβάνεται τα μυστικά της ανατομίας και σταδιακά προσφέρει τη… γυμνοποίηση ανθρώπων μέσω φωτογραφιών τους στις οποίες είναι ντυμένοι. Τα προγράμματα αυτά οδηγούν σε γελοιοποίηση εκατοντάδων γυναικών από διαδικτυακούς νταήδες.

Ο Economist κατέγραψε 85 ιστοσελίδες με περιεχόμενο «απογύμνωσης» φωτογραφιών στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με 18,5 εκατομμύρια επισκέπτες ανά μήνα – και συνολικά έσοδα ύψους 31 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι 10 δημοφιλέστεροι ιστότοποι δημιουργίας εικονικών συντρόφων μέσω ΤΝ προσέλκυσαν συνολικά 78,5 εκατομμύρια επισκέψεις το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 235 εκατομμύρια στο τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Ερευνες για τη χρήση της ΤΝ αποκαλύπτουν ότι η πλειονότητα όσων τη χρησιμοποιούν για περισσότερο χρόνο καθημερινά είναι είτε βαριεστημένοι ανήλικοι είτε ενήλικοι που αναζητούν σεξ. Ειδικοί του κλάδου παρατηρούν ότι η σεξουαλική διεπαφή μεταξύ χρηστών και chatbot είναι ευκολότερη στην ενεργοποίηση και πιο οικονομική. Αλλά η επέλαση της τεχνολογίας έχει και πιο υποσυνείδητες διαστάσεις για τους χρήστες.

Ο Economist αναφέρει ότι σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι σε επιστημονικό περιοδικό, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σειρά εικόνων με ημίγυμνους ανθρώπους και τους ζητήθηκε να κρίνουν ποιες από αυτές είχαν δημιουργηθεί μέσω ΤΝ. Παρότι στην πραγματικότητα καμία δεν ήταν πλαστή, οι χρήστες έδειχναν να διεγείρονται περισσότερο από εκείνες που πίστευαν ότι είχαν δημιουργηθεί από ΤΝ παρά από όσες έκριναν ως πραγματικές.

Παράλληλα, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για τους χρήστες πορνογραφικών ιστοσελίδων να διακρίνουν τι είναι αληθινό και τι πλαστό. Διάφορες έρευνες της τελευταίας τριετίας καταδεικνύουν ότι οι φωτογραφίες συνθετικά παραγόμενων προσώπων και σωμάτων θεωρούνται πιο αληθινές από τις πραγματικές – ειδικά εκείνες των λευκών, οι οποίοι υπερεκπροσωπούνται στα δεδομένα εκπαίδευσης της ΤΝ στην πορνογραφία.

Οι μεγαλύτεροι χαμένοι της επέλασης της ΤΝ είναι, φυσικά, οι πορνοστάρ, τα πρόσωπα και τα σώματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των μοντέλων της τεχνολογίας χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ορισμένοι από αυτούς, όπως επισημαίνει ο Economist, έχουν ήδη συμφιλιωθεί με την ΤΝ και διαπραγματεύονται με κάποιες εταιρείες τεχνολογίας τη χρήση του προσώπου τους για τη δημιουργία avatar τους, κερδίζοντας μικροποσά.

Τα διλήμματα της βιομηχανίας πορνό

Για τους ερασιτέχνες ηθοποιούς και τα μοντέλα που εργάζονται περιστασιακά στη βιομηχανία πορνό η ΤΝ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς, αντί να εργάζονται για μεγάλα στούντιο, βγάζουν χρήματα απευθείας από τους θαυμαστές τους σε συνδρομητικές πλατφόρμες, μειώνοντας τον χρόνο παραγωγής ενός κλιπ πορνογραφικού περιεχομένου από αρκετές ημέρες σε λίγες ώρες – με τη χρήση μοντέλων γενετικής ΤΝ.

Οι εταιρείες παραγωγής και διανομής πορνογραφικού υλικού είναι και αυτές ανάμεσα στους χαμένους της τεχνολογίας, καθώς βλέπουν τις πανάκριβες παραγωγές τους να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της ΤΝ χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Κάποιες έχουν υποβάλει μηνύσεις κατά της Meta και άλλων τεχνολογικών παρόχων για παραβίαση των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων, όπως αναφέρει ο Economist.

Αλλά και οι πλατφόρμες που φιλοξενούν περιεχόμενο για ενηλίκους αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο δίλημμα: να επιτρέψουν περιεχόμενο δημιουργημένο από την ΤΝ ή όχι; Το OnlyFans επιτρέπει την προβολή τροποποιημένου περιεχομένου από την τεχνολογία, αλλά όχι πλήρως κατασκευασμένου από αυτήν. Αντιθέτως, η πλατφόρμα Fanvue υπερηφανεύεται ότι φιλοξενεί ενήλικο περιεχόμενο δημιουργημένο από ΤΝ.

Συνολικά, η ΤΝ υπόσχεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα του κλάδου, έστω και με κόστος την απώλεια θέσεων εργασίας. Υπόσχεται να απαλλάξει τους ηθοποιούς από την ανάληψη κινδύνων που απαιτούν οι θεατές –όπως εκτέλεση βίαιων πράξεων ή σεξ χωρίς προφύλαξη– αλλά εγκυμονεί έξτρα κινδύνους, όπως δημιουργία βίαιης πορνογραφίας και ακραίων deepfakes με επωνύμους.

Οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν περισσότερο για την παραγωγή παράνομου περιεχομένου από κακόβουλους δημιουργούς, όπως οι χιλιάδες πλαστές εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω ΤΝ που έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Οι κατασκευασμένες φωτογραφίες και τα βίντεο γίνονται ολοένα πιο ρεαλιστικά και καταχρηστικά, από χρήστες που χρησιμοποιούν μοντέλα ΤΝ ανοιχτού κώδικα, που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Οι υποστηρικτές της ελευθερίας της έκφρασης αναφέρουν στον Economist ότι εφόσον κανένα παιδί δεν υφίσταται βλάβη, αυτού του είδους το περιεχόμενο δεν πρέπει να απαγορεύεται. Αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι χρήστες αντιγράφουν επιθετικές και ακραίες σεξουαλικές συμπεριφορές που γίνονται όλο και πιο κοινές στο διαδίκτυο μέσω της ΤΝ – όπως συναινετικοί στραγγαλισμοί ή χρήση βίας και φιμώτρων κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, το 40% των γυναικών ηλικίας 25-29 ετών έχουν δοκιμάσει συναινετικό στραγγαλισμό με τους συντρόφους τους στο σεξ. Η συγκεκριμένη πρακτική, όμως, έχει και πιθανές μοιραίες παρενέργειες, όπως απώλεια των αισθήσεων ή και θάνατο. Γι’ αυτό, νωρίτερα φέτος, η βρετανική κυβέρνηση εισήγαγε νομοθεσία για την απαγόρευση της πορνογραφίας που δείχνει στραγγαλισμούς.

Οι προκλήσεις των ρυθμιστικών αρχών

Μια άλλη τεράστια ανησυχία των ρυθμιστικών αρχών είναι η όλο και πιο εύκολη δημιουργία πορνογραφικών deepfakes. Ομάδες προστασίας από κλοπές ταυτότητας αναφέρουν στον Economist ότι πλέον απαιτούνται λιγότερα από 25 λεπτά της ώρας για την κατασκευή ενός πλαστού πορνογραφικού κλιπ από μόλις μία καθαρή φωτογραφία προσώπου – όπως ανακάλυψε οδυνηρά πέρυσι και η σούπερ σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ.

Παράλληλα, οι διαδικτυακοί απατεώνες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο deepfake πορνό για να εκβιάσουν τα θύματά τους ή για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Ενίοτε, μάλιστα, χρησιμοποιούν πλαστό πορνογραφικό υλικό με στόχο να παραπλανήσουν ακολούθους επωνύμων, ώστε να τους δυσφημίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κρατικές ρυθμιστικές αρχές υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση απαιτεί την επισήμανση κάθε είδους συνθετικού περιεχομένου που δείχνει αυθεντικό. Η νομοθεσία με την ονομασία «Take It Down Act» που προώθησε στις ΗΠΑ η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, ψηφίστηκε το 2025 και απαγορεύει τη δημοσίευση πορνογραφικού υλικού με παιδιά από κάθε χρήστη, εν γνώσει του, στο διαδίκτυο. Η Δανία σχεδιάζει να παρέχει πνευματικά δικαιώματα σε όλους για τη χρήση των ομοιωμάτων τους σε ιστοσελίδες.

Η Βρετανία, από την πλευρά της, σκοπεύει να προσφέρει σε προγραμματιστές ΤΝ και σε ομάδες προστασίας παιδιών τη δυνατότητα να δοκιμάζουν τα μοντέλα της ώστε να βεβαιώνονται πως δεν θα χρησιμοποιηθούν για προσομοίωση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις από ομάδες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο η τεχνολογία στην πορνογραφία προχωρά ταχύτερα από κάθε ρυθμιστική αρχή, μετατοπίζοντας στον κλάδο την ευθύνη κάποιας μορφής αυτορύθμισης. Οι περισσότερες δημοφιλείς ιστοσελίδες προσλαμβάνουν στρατούς διαχειριστών περιεχομένου για να εντοπίζουν παράνομο περιεχόμενο, προτού οι διαφημιστές και οι επεξεργαστές πληρωμών στραφούν εναντίον τους.

Το 2020, η Mastercard και η Visa μπλόκαραν προσωρινά τις πληρωμές στο Pornhub, λειτουργώντας ως ανεπίσημοι αστυνόμοι της βιομηχανίας πορνό. Αλλά σύμφωνα με ειδικούς που μιλούν στον Economist, προς το παρόν το κοινό παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στα σεξουαλικής φύσης chatbots που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις τους, τα οποία μπορούν να πωληθούν ή να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστική στόχευσή τους.

Η πορνογραφία δοκιμάζει εδώ και καιρό τα όρια της σεξουαλικότητας και τα ξεχειλώνει. Πολύ πριν από την εμφάνιση της ΤΝ υπήρχαν τα πορνογραφικά ιαπωνικά καρτούν, ενώ και πολλές σεξουαλικές πράξεις πορνοστάρ στην οθόνη ήταν κάθε άλλο παρά ήπιες. Ωστόσο η δυνατότητα της ΤΝ να δημιουργεί φθηνές και ολοένα πιο ακραίες εικόνες και βίντεο, σύντομα θα οδηγήσει στον κατακλυσμό του διαδικτύου με ακραίο συνθετικό πορνό.

Και καθώς όλο και περισσότεροι νεαροί χρήστες θα διαμορφώνουν μια όλο και πιο διαστρεβλωμένη αντίληψη περί σεξ από την πορνογραφία της γενετικής ΤΝ, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων αποκτά επείγουσα διάσταση. Ο Economist επισημαίνει ότι οι έφηβοι πρέπει να ενθαρρύνονται κοινωνικά ώστε να διατηρούν την ανθρώπινη σύνδεση – η οποία, άλλωστε, κάνει το σεξ πιο απολαυστικό και πιο καινοτόμο από κάθε εκδοχή της πορνογραφίας.

