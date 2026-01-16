Κούβα: Διαδηλώσεις στην Αβάνα κατά της «αμερικανικής επιθετικότητας»

Χιλιάδες Κουβανοί κατέβηκαν στους δρόμους της Αβάνας, μπροστά από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, να διαμαρτυρηθούν «αμερικανική επιθετικότητα» στην περιοχή, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Η κινητοποίηση εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών, σε ένα σκηνικό έντονης πολιτικής και γεωπολιτικής φόρτισης.

Η ένταση μεταξύ των δύο παλιών αντιπάλων έχει κλιμακωθεί απότομα έπειτα από την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα, η οποία, σύμφωνα με τις κουβανικές Αρχές, στοίχισε τη ζωή σε 32 στρατιωτικούς και μέλη των υπηρεσιών πληροφοριών της Κούβας που υπερασπίζονταν τον Μαδούρο.

Πρόκειται για τις πρώτες άμεσες συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων των ΗΠΑ και της Κούβας εδώ και δεκαετίες, γεγονός που επαναφέρει μνήμες από τις πιο ψυχρές στιγμές του Ψυχρού Πολέμου στην Καραϊβική.

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν τη θρυλική παραλιακή λεωφόρο Malecon, κρατώντας σημαίες της Κούβας και της Βενεζουέλας. Παρά τους ισχυρούς ανέμους και τα μεγάλα κύματα που χτυπούσαν την ακτή, το πλήθος παρέμεινε συγκεντρωμένο, φωνάζοντας συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και εκφράζοντας αλληλεγγύη προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, έγραψε το Reuters.

Στο επίκεντρο της συγκέντρωσης βρέθηκε ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας στρατιωτική περιβολή. Στάθηκε με την πλάτη γυρισμένη προς το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι, όπως είπε, στις πιέσεις της Ουάσινγκτον.

«Οχι, ιμπεριαλιστές, δεν σας φοβόμαστε καθόλου… και δεν μας αρέσει να δεχόμαστε απειλές», δήλωσε, στρέφοντας το δάχτυλό του προς την πρεσβεία. «Δεν θα μας εκφοβίσετε», φώναξε.

Οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από έντονη κλιμάκωση της πολιτικής ρητορικής και από τις δύο πλευρές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της κομμουνιστικής Κούβας, η οποία βρίσκεται μόλις 145 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.

Την περασμένη Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Κούβα δεν θα λαμβάνει πλέον ούτε πετρέλαιο ούτε οικονομική στήριξη από τη Βενεζουέλα, προειδοποιώντας την Αβάνα να συνάψει μια συμφωνία «προτού είναι πάρα πολύ αργά».

Η απάντηση από την κουβανική ηγεσία ήταν άμεση και σκληρή. Ο Ντίας Κανέλ δήλωσε ότι η Κούβα θα υπερασπιστεί το έδαφός της «έως την τελευταία ρανίδα αίματος», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας, την ώρα που η Καραϊβική μετατρέπεται ξανά σε πεδίο έντονων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News