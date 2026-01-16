Μετά τον Ερντογάν, ποιος;

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, συγκεντρώνοντας όλο και μεγαλύτερη εξουσία και διαμορφώνοντας το κράτος στα μέτρα του. Καθώς όμως ο χρόνος περνά και η φθορά ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της τόσο στον ίδιον όσο και στο καθεστώς του, το ερώτημα της διαδοχής παύει να είναι ταμπού. Ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει και με ποιες πιθανότητες επιτυχίας;

Με ένα μαντίλι που έφερε από τη μία πλευρά την τουρκική σημαία και από την άλλη την παλαιστινιακή, ένας φαλακρός άνδρας γύρω στα σαράντα απευθυνόταν στο πλήθος πάνω στη Γέφυρα του Γαλατά, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Κωνσταντινούπολης· η συγκέντρωση, την 1η Ιανουαρίου, είχε στόχο τη στήριξη της Γάζας. Τα επιχειρήματα, όπως και η αναφορά στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «Χίτλερ του 21ου αιώνα», ήταν γνώριμα: τα ίδια που επαναλαμβάνει εδώ και χρόνια ο τούρκος πρόεδρος. Ο τόνος, το ύφος και η σοβαρή έκφραση του ομιλητή θύμιζαν επίσης τον πρόεδρο. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γράφει ο Economist. Ο άνθρωπος που κρατούσε το μικρόφωνο ήταν ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο μικρότερος γιος του.

Παρότι δεν κατέχει κανένα δημόσιο αξίωμα, ο Μπιλάλ εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στο πολιτικό προσκήνιο. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του και η παρουσία του δίπλα στον πατέρα του, κυρίως σε συναντήσεις με ξένους ηγέτες, έχουν τροφοδοτήσει σενάρια ότι προετοιμάζεται ως πιθανός διάδοχος. Συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια φιλοκυβερνητικών ιδρυμάτων και έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πρόσωπα των Παγκόσμιων Αγώνων Νομάδων, μιας διοργάνωσης που προβάλλει την τουρκική και νομάδικη κληρονομιά, με τοξοβολίες και αγώνες με γεράκια και άλογα. Παράλληλα, ο Μπιλάλ έχει αγκαλιάσει την παλαιστινιακή υπόθεση. Στα μέσα Δεκεμβρίου, σημειώνει ο Economist, έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι αν ο πατέρας του είχε περισσότερες εξουσίες, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να διαπράξει «γενοκτονία» στη Γάζα.

Το επιχείρημα περί περισσότερων εξουσιών» μοιάζει παράδοξο, καθώς ο Ερντογάν έχει ήδη συγκεντρώσει στα χέρια του σχεδόν όλη την εξουσία, αποδυναμώνοντας συστηματικά τους θεσμικούς ελέγχους. Παράλληλα, δεν δείχνει καμία διάθεση να αποχωρήσει σύντομα. Κυβερνά από το 2003, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος. Τυπικά, η θητεία του λήγει το 2028 και το Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να είναι ξανά υποψήφιος. Ωστόσο, μια συνταγματική αναθεώρηση ή η προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα μπορούσαν να του ανοίξουν τον δρόμο για άλλα πέντε χρόνια.

Για να αλλάξει το Σύνταγμα μέσω της Βουλής, θα χρειαζόταν 400 από τους 600 βουλευτές, αριθμό που δεν διαθέτει. Θα μπορούσε όμως να εξασφαλίσει τους 360 που απαιτούνται για να οδηγηθεί το θέμα σε δημοψήφισμα, παίρνοντας, όμως, μεγάλο ρίσκο. Το 2017, σε αντίστοιχη διαδικασία, είχε κερδίσει οριακά και με υπόνοιες για νοθεία. Πιο ρεαλιστικό θεωρείται το σενάριο πρόωρων εκλογών, πιθανότατα στα τέλη του 2027.

Η κατάσταση της υγείας του Ερντογάν παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, γράφει ο Economist, αλλά στα 71 του είναι εμφανές ότι δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή με παλιότερα. Αν τελικά αποφασίσει να μην είναι εκ νέου υποψήφιος, αναμένεται να υποδείξει ο ίδιος τον διάδοχό του στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK), το οποίο έχει μετατραπεί σε μηχανισμό επικύρωσης των αποφάσεών του.

Δημόσια, τα στελέχη του AK απορρίπτουν κάθε συζήτηση για την «επόμενη ημέρα». Ιδιωτικά, όμως, η μάχη για την εύνοια του προέδρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τέσσερα ονόματα ακούγονται συχνότερα: ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, γαμπρός του Ερντογάν και δημιουργός του επιτυχημένου προγράμματος drones· ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού· ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν· και ο Μπιλάλ Ερντογάν. Σε δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου, ο Φιντάν προτιμήθηκε από το 33,4% των ερωτηθέντων ως πιθανός νέος ηγέτης του AK, με τον Σοϊλού να ακολουθεί. Ο Μπιλάλ ήρθε τρίτος, μπροστά από τον Μπαϊρακτάρ.

Ο Φιντάν διαθέτει, πάντως, το ισχυρότερο βιογραφικό, έχοντας περάσει πάνω από μία δεκαετία στην ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών πριν αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών. Το κύρος του φάνηκε όταν τόλμησε να αποκαλύψει ότι η κατασκευή τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών καθυστερεί λόγω της άρνησης του αμερικανικού Κογκρέσου να εγκρίνει άδεια για κινητήρες. Αυτό, σημειώνει ο Economist, έγινε λίγες ημέρες μετά την συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ, την οποία η Τουρκία χαρακτήρισε πολύ «επιτυχημένη» και έδειξε ότι ο Φιντάν έχει το ειδικό βάρος ώστε να τολμήσει να «θαμπώσει» το θρίαμβο του αφεντικού του.

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη. Το AK μπορεί να δυσκολευτεί να επιβιώσει από μια αλλαγή ηγεσίας. Ο ίδιος ο Ερντογάν μπορεί να δυσκολευτεί να κερδίσει άλλες εκλογές, ακόμη και με τα περισσότερα ΜΜΕ υπό τον έλεγχό του, με τον κύριο αντίπαλό του, τον (έκπτωτο) δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα με κατασκευασμένες κατηγορίες και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αντιπολίτευσης να διώκεται από εισαγγελείς.

Τα υψηλά επιτόκια, οι νέοι φόροι και οι περικοπές δαπανών έχουν διαβρώσει τη δημοτικότητα του προέδρου. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, αλλά παραμένει πάνω από 30%. Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, ο Ερντογάν υστερεί σε σχέση με τον Ιμάμογλου και τον Μανσούρ Γιαβάς, τον δήμαρχο της Αγκυρας, ο οποίος φημολογείται ότι θα είναι ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία.

Οποιοσδήποτε «διορισμένος» διάδοχος θα αντιμετώπιζε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, καταλήγει ο Economist, ειδικά αν το επώνυμό του ήταν Ερντογάν. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του AK αντιτίθενται στην ιδέα της κυβέρνησης ως οικογενειακής επιχείρησης. Ο Ερντογάν είναι αυταρχικός, αλλά έχει δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ ο Μπιλάλ όχι.

