Ράμα για δηλώσεις κατά Ελλήνων: Απλά… έκανα χιούμορ

Σε διάθεση να κάνει «φιλικό χιούμορ» αποδίδει τη λεκτική επίθεσή του εναντίον ων Ελλήνων, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, ενώ υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι ορισμένα ελληνικά ΜΜΕ απομόνωσαν επίτηδες τα λεγόμενά του για να δημιουργήσουν «θόρυβο».

Μάλιστα, μέσω ανάρτησής του στο Χ, δηλώνει έκπληκτος για τις διαστάσεις που έλαβε το όλο θέμα και υποστηρίζει:

«Είμαι πραγματικά έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και κάποιου Ελληνα πολιτικού σχετικά μία αναφορά μου, που κάθε άλλο παρά προκατάληψη είχε, και που ήταν εμποτισμένη με φιλικό χιούμορ, κατά τη συζήτησή μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος στο πάνελ που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπου Ντάμπι!

Είναι απίστευτο το πώς μια φράση που διατυπώθηκε με χιούμορ αποκόπτεται πλήρως από το πλαίσιό της και μετατρέπεται σε εργαλείο δημόσιας επίθεσης με εθνικιστικό πάθος – κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα μίντια της Αθήνας!

Διαβεβαιώνω όμως όλους όσοι ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω ούτε την παραμικρή αμφιβολία πως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Ελληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ότι ο ελληνικός πολιτισμός αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι για μένα ένας αναντικατάστατος γείτονας, αδελφός του αλβανικού λαού, αδιαπραγμάτευτα, και ότι για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας τρέφω έναν ιδιαίτερο σεβασμό.

Ελπίζω να έγινα κατανοητός

Ομως, ας μη μου ζητήσει κανείς από όσους ανησυχούν ή ενοχλήθηκαν από το χιούμορ μου να θεωρώ ότι όποιος γράφει και μιλά ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων είναι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Αυτά».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News