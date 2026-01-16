Τι θα σήμαινε η κατάρρευση του καθεστώτος στο Ιράν

Ολος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα στο Ιράν. Οσα εκτυλίσσονται στους δρόμους της Τεχεράνης και των άλλων ιρανικών πόλεων δεν είναι απλώς άλλη μία εξέγερση που ήδη πνίγεται στο αίμα. Είναι μια δοκιμασία για το ίδιο το καθεστώς, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα. Αν η θεοκρατία καταρρεύσει, τίποτα δεν εγγυάται ότι το αύριο θα είναι απλό, ή ειρηνικό.

Οταν οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, απάντησε με σφαίρες. Επειτα από δύο εβδομάδες κατά τις οποίες επικράτησαν συνθήματα όπως «θάνατος στον δικτάτορα», πολιτοφύλακες προσκείμενοι στους Φρουρούς της Επανάστασης, οπλισμένοι με αυτόματα, κατέκλυσαν τις πόλεις πάνω σε μηχανές. Με τη βοήθεια ελεύθερων σκοπευτών πυροβολούσαν συμπολίτες τους, στοχεύοντας συχνά στο πρόσωπο και στα γεννητικά όργανα. Τα νεκροτομεία, γράφει ο Economist, δεν χωρούν άλλους νεκρούς. Σοροί μέσα σε σακούλες στοιβάζονται σε αιματοβαμμένα πεζοδρόμια. Τα θύματα ενδέχεται να ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες. Χιλιάδες τραυματίες συνελήφθησαν, ορισμένοι σύρθηκαν από τα κρεβάτια των νοσοκομείων κατευθείαν στα κελιά, με άγνωστη συνέχεια.

Μια τέτοια εξέγερση θα έπρεπε, λογικά, να είναι η στιγμή που θα βάλει τέλος στα 47 χρόνια εξουσίας των μουλάδων. Οι Ιρανοί, εκτιμά ο Economist, αξίζουν να ζουν σε μια δημοκρατική και ευημερούσα χώρα, όχι μόνο για ιστορικούς ή γεωπολιτικούς λόγους, αλλά κυρίως λόγω του θάρρους που επιδεικνύουν. Ο υπόλοιπος κόσμος θα ωφελούνταν επίσης αν το Ιράν μετατρεπόταν από πυρηνική απειλή και εξαγωγέα βίας στη Μέση Ανατολή σε μια σταθερή, ανεκτική και εμπορικά ανοιχτή δύναμη. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι οι διαδηλώσεις από μόνες τους σπάνια ανατρέπουν τυραννίες. Τα ερωτήματα για το μέλλον παραμένουν αναπάντητα: Τι θα μπορούσε να πετύχει ένα αμερικανικό πλήγμα, το οποίο φέρεται να εξετάζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ; Και αν το καθεστώς πράγματι κατέρρεε, τι θα ακολουθούσε;

Η αγριότητα των κυβερνώντων πηγάζει από την αδυναμία τους. Δεν έχουν πού να στραφούν ούτε τι να προσφέρουν στους πολίτες τους πέρα από τη βία. Στο εσωτερικό, κυριαρχεί μια οικονομία που συρρικνώνεται, εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, ανεργία και διογκούμενη φτώχεια. Στο εξωτερικό, το καθεστώς έχει υποστεί απανωτές ταπεινώσεις: οι σύμμαχες ένοπλες οργανώσεις του σε Λίβανο, Συρία και Γάζα αποδυναμώθηκαν ή καταστράφηκαν, κυρίως από το Ισραήλ, μετά το 2023. Ο περσινός πόλεμος των 12 ημερών, σχολιάζει ο Economist, αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη δεν μπορούσε καν να προστατεύσει τους ίδιους της τους διοικητές ή κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις της. Σε παλαιότερες εξεγέρσεις ο Χαμενεΐ είχε επιχειρήσει μικρές παραχωρήσεις, όπως η χαλάρωση του ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες. Αυτή τη φορά η κυβέρνηση πρότεινε ένα γενικό επίδομα περίπου 7 δολαρίων τον μήνα, προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή. Η πρόταση αντιμετωπίστηκε με χλευασμό από τους Ιρανούς.

Οι επόμενες μέρες είναι γεμάτες αβεβαιότητα και κινδύνους. Οι διαδηλωτές έχουν αποσυρθεί από τους δρόμους, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για μια προσωρινή εξέλιξη. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν η παραμονή του καθεστώτος στην εξουσία, καταδικάζοντας τη χώρα σε μακρόχρονη στασιμότητα και καταπίεση. Εξίσου ζοφερό θα ήταν ένα σενάριο γενικευμένης αποσύνθεσης και χάους. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η εισβολή στο Ιράκ και ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, θυμίζει ο Economist, δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να τερματιστεί μια μακρά δικτατορία χωρίς μαζική αιματοχυσία. Κούρδοι, Αζέροι, Βαλούχοι ή άλλες μειονότητες θα μπορούσαν να εξεγερθούν, οδηγώντας τη χώρα σε εμφύλια σύγκρουση. Αν προστεθούν, στη ζοφερή εξίσωση, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, οι πυρηνικοί επιστήμονες και οι θρησκευτικοί εξτρεμιστές, οι κίνδυνοι γίνονται εξαιρετικά σοβαροί. Ο φόβος για το «μετά» ίσως εξηγεί γιατί πολλοί Ιρανοί δεν έχουν ακόμη ενωθεί με τους διαδηλωτές.

Μεταξύ αυτών των άκρων υπάρχουν κι άλλα σενάρια, μερικής κατάρρευσης. Οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να απομακρύνουν τον ανώτατο ηγέτη ή μια μερίδα τους να καταλάβει την εξουσία στο όνομα του λαού, επιδιώκοντας νομιμοποίηση μέσω τιμωρίας ορισμένων για τις πρόσφατες σφαγές. Σε αυτό θα μπορούσε να συνδράμει και ο τακτικός στρατός, που μέχρι στιγμής τηρεί στάση αναμονής. Σε κάθε περίπτωση, μια νέα ηγεσία ίσως επιδιώξει συμφωνία με τις ΗΠΑ: άρση κυρώσεων με αντάλλαγμα αυστηρούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι ΗΠΑ, γράφει ο Economist, θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να πλήξουν ένα καθεστώς που εδώ και τέσσερις δεκαετίες θεωρούν πρόβλημα. Ο Τραμπ αρχικά απείλησε με «πολύ σκληρή» δράση, ενώ ταυτόχρονα ενθάρρυνε τις διαδηλώσεις, πριν δείξει να υποχωρεί. Αν διατάξει επίθεση, το πιθανότερο είναι να επιλέξει κάποιο περιορισμένο χτύπημα: ίσως μια «αποκεφαλιστική» ενέργεια εναντίον του Χαμενεΐ ή στοχευμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης. Παίρνοντας μικρότερο ρίσκο, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να βοηθήσει στην άρση του επικοινωνιακού αποκλεισμού, διοχετεύοντας δορυφορικό εξοπλισμό στη χώρα. Παράλληλα, παρέχει διακριτική στήριξη στον εξόριστο διάδοχο του σάχη, Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος από τις ΗΠΑ καλεί σε δημοκρατική εξέγερση. Ελλείψει οργανωμένης εσωτερικής αντιπολίτευσης, εξηφεί ο Economist, κάποιοι φαντάζονται ακόμη και επιστροφή του Ιράν στη μοναρχία.

Ομως, αυτές οι επιλογές δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να επιτύχει μια αμερικανική παρέμβαση. Το Ιράν διαθέτει ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων που θα μπορούσε να πλήξει στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Ακόμη κι αν απομακρυνθεί ο ανώτατος ηγέτης, μια συμφωνία τύπου Βενεζουέλας με τους Φρουρούς δύσκολα θα εξασφαλίσει σταθερότητα, καθώς μια κοινωνία βουτηγμένη στο πένθος θα ζητά εκδίκηση.

Τα διακυβεύματα είναι τεράστια, καταλήγει ο Economist. Σε έναν κόσμο όπου οι παλιές γεωπολιτικές βεβαιότητες καταρρέουν, καμία εξέλιξη δεν είναι απλή. Μετά τις αποτυχίες της Αραβικής Ανοιξης, κανείς δεν μπορεί εύκολα να πιστέψει ότι η μετάβαση του Ιράν θα είναι ομαλή. Ωστόσο, η ελπίδα παραμένει ότι, αργά ή γρήγορα, η πτώση του καθεστώτος θα δικαιώσει τον γενναίο ιρανικό λαό, που αποδεικνύει ξανά ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας του.

