Ζελένσκι: «Εάν επιτευχθεί συμφωνία μπορούμε να υπογράψουμε στο Νταβός»

Ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας και ένα μεταπολεμικό πακέτο ανάκαμψης.

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι επαφές αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες συμφωνίες, οι οποίες ενδεχομένως να υπογραφούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα.

Οπως ανέφερε, η ουκρανική πλευρά προσβλέπει παράλληλα σε διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον σχετικά με τη στάση της Ρωσίας απέναντι στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, στο πλευρό του τσέχου ομολόγου του Πετρ Πάβελ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διεθνούς συντονισμού σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

«Νομίζω ότι έχουμε συνεργαστεί καλά με την αμερικανική πλευρά, απλώς δεν βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή σε ορισμένα ζητήματα», συνέχισε αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ,νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), μια συνάντηση που ο δεύτερος έχει ζητήσει δημόσια.

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, το Κίεβο έχει ολοκληρώσει το δικό της μέρος εργασίας στα έγγραφα που περιγράφουν ένα «πακέτο ευημερίας» για την απελευθέρωση κονδυλίων που θα στηρίξουν τη δαπανηρή μεταπολεμική ανάκαμψη της χώρας, καθώς και τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ που αποσκοπούν στην αποτροπή μιας μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η χώρα θα χρειαστεί 800 δισεκατομμύρια δολάρια για τη μεταπολεμική της ανοικοδόμηση. Η Ουάσινγκτον έχει πιέσει την Ουκρανία να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρήνης που στη συνέχεια θα παρουσιάσει στη Μόσχα, ενώ το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τη Ρωσία στο μέλλον.

«Τα τελεσίγραφα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα λειτουργικό μοντέλο για δημοκρατικές σχέσεις μεταξύ χωρών», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος, χωρίς να διευκρινίσει σε τι ακριβώς αναφερόταν. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ συχνά αναφέρει ότι τον θεωρεί εμπόδιο για την ειρήνη, μια εκτίμηση που έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνη των ευρωπαίων συμμάχων.

Στη συνέντευξη Τύπου, από την Πράγα, ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης περισσότερα πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας. Ανέφερε ότι, μέχρι να φτάσει ένα νέο πακέτο βοήθειας το πρωί της Παρασκευής (16/01), αρκετά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν μείνει χωρίς πυραύλους.

«Πρέπει να αγωνιστούμε για αυτά τα πακέτα βοήθειας με αίμα, με τις ζωές των ανθρώπων», είπε στους δημοσιογράφους.

«Κάθε ένα από αυτά τα πλήγματα εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και των πόλεών μας δείχνει ξεκάθαρα τα πραγματικά συμφέροντα και τις προθέσεις της Ρωσίας: δεν ενδιαφέρονται για συμφωνίες, αλλά για την περαιτέρω καταστροφή της Ουκρανίας», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνέντευξη Τύπου, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα ενόψει των επερχόμενων επαφών.

