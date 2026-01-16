Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όσους διαφωνούν με την προσάρτηση της Γροιλανδίας

Με επιβολή πρόσθετων δασμών εναντίον των χωρών που δεν συμφωνούν με την πρόθεσή του να αποκτήσει, με κάθε τρόπο, τον έλεγχο της Γροιλανδίας, απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σκληραίνοντας ακόμη περισσότερο τη στάση του.

Αναφερόμενος στους δασμούς που είχε επιβάλει σε φαρμακευτικά προϊόντα από την ΕΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία. Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν υποστηρίζουν τη Γροιλανδία, γιατί χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια».

.@POTUS: “I may put a tariff on countries if they don’t go along with Greenland — because we need Greenland for national security.” pic.twitter.com/yQYjPTpx39 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 16, 2026

Οπως πράττει σχεδόν πάντα ο Τραμπ δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για το πώς και σε ποιους θα επιβάλλει πρόσθετους δασμούς, αλλά το σίγουρο είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει κλιμακώσει τη ρητορική του για την προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το ΝΑΤΟ αναφορικά με τη Γροιλανδία. Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, λίγο προτού μεταβεί στη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο, υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική μας ασφάλεια. Αν δεν την έχουμε θα υπάρχει μία μεγάλη τρύπα στην εθνική μας ασφάλεια, ειδικά σε σχέση με όσα κάνουμε για τον “Χρυσό Θόλο” και άλλες επενδύσεις στον στρατιωτικό τομέα».

«Επενδύουμε στον στρατιωτικό τομέα και το είδατε στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Αρα, μιλάμε με το ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.

Η συνάντηση αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο ήταν άκαρπη και ο Τραμπ παραμένει αμετακίνητος στο ζήτημα, επικαλούμενος ρωσική και κινεζική απειλή.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία έκανε λόγο για «θεμελιώδη διαφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι «η αμερικανική φιλοδοξία να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει αμετάβλητη». Σημειώνεται ότι τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία, στην οποία ανήκει το αυτόνομο νησί, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο πώλησης.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ, αν και δήλωσε πρόθυμη να ενισχύσει τη συνεργασία με την Ουάσινγκτον, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί το αρκτικό νησί να ανήκει στις ΗΠΑ ( από τις 21 Ιουνίου του 2009 η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, απολαμβάνει μεγαλύτερη αυτονομία από τη Δανία, με περισσότερες αρμοδιότητες, και έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης των πλούσιων φυσικών πόρων του εδάφους της).

