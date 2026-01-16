Ο Φάμελλος «τιμωρεί» την Κασιμάτη για την παρουσία της στην τελετή υποδοχής του «Κίμωνα»

Σε μια κίνηση με σαφές εσωκομματικό αποτύπωμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε στην αντικατάσταση της Νίνας Κασιμάτη από την ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μετά την παρουσία της στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», μια εμφάνιση που ήρθε σε ευθεία αντίθεση με τη δημόσια, ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου για το συγκεκριμένο γεγονός.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποίησε ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, ως τακτικό μέλος θα συμμετέχει ο Διονύσης Καλαματιανός, με αναπληρωματικό τον Γιώργο Ψυχογιό. Μέχρι σήμερα, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, ενώ αναπληρωματικό μέλος ήταν η κυρία Κασιμάτη.

Επισήμως, η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Ωστόσο, στο πολιτικό παρασκήνιο η απόφαση αυτή φαίνεται να συνδέεται με μια σειρά από κινήσεις της κυρίας Κασσιμάτη το τελευταίο διάστημα.

Η αντικατάσταση δεν ήρθε ξαφνικά, καθώς πέρα από την παρουσία της στην τελετή της φρεγάτας «Κίμων», η κυρία Κασιμάτη είχε προκαλέσει δυσφορία στην ηγεσία του κόμματος και με την απόφασή της να υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό, ακόμη μία κίνηση που ερμηνεύθηκε ως απόκλιση από την επίσημη κομματική γραμμή.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ φέρεται να ζήτησε άδεια από τον ΣΥΡΙΖΑ να παρευρεθεί στην τελετή υποδοχής της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων», η απάντηση ήταν αρνητική και εκείνη επέλεξε όχι μόνο να πάει, αλλά να βγει και φωτογραφίες κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής , ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Σας ενημερώνω, ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος στη θέση του Τσίπρα Αλέξιου και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος, στη θέση της κας Κασιμάτη Νίνας».

