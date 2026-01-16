Ετοιμος να ηγηθεί της δημοκρατικής μετάβασης στο Ιράν, δηλώνει ο Ρεζά Παχλαβί

Να εντείνει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση, με στόχο να στηριχθούν οι διαδηλωτές στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν το καθεστώς των μουλάδων, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα ο ιρανός αντικαθεστωτικός Ρεζά Παχλαβί.

Ο γιος του εκθρονισμένου σάχη του Ιράν, που ζει σήμερα στην εξορία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «ευρεία τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους προς το πρόσωπό του, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται σε μοναδική θέση να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση της χώρας σε μια νέα πολιτική εποχή.

Ωστόσο, η πραγματική απήχησή του στο εσωτερικό του Ιράν παραμένει δύσκολο να αποτιμηθεί, καθώς το εκτεταμένο μπλακάουτ στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο περιορίζει τη ροή πληροφόρησης, έγραψε το Reuters. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών- εξέφρασε αυτή την εβδομάδα αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Παχλαβί μπορεί να συγκεντρώσει ουσιαστική υποστήριξη εντός της χώρας.

Ερωτηθείς για τις επαφές του με αμερικανούς αξιωματούχους, ο Παχλαβί απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, χαρακτηρίζοντας την περίοδο «ευαίσθητη». «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος που κρατά τον λόγο του και, τελικά, θα σταθεί στο πλευρό του ιρανικού λαού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ποτέ δεν είναι αργά» για να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθεια. «Θα αγωνιστούμε μέχρι να νικήσουμε. Ο ιρανικός λαός παίρνει αποφασιστική δράση στο έδαφος. Είναι πλέον η ώρα η διεθνής κοινότητα να σταθεί πλήρως στο πλευρό του», τόνισε.

Ο Παχλαβί κάλεσε τις χώρες να στοχεύσουν την ηγεσία και τη δομή διοίκησης και ελέγχου του επίλεκτου στρατιωτικού σώματος του Ιράν, των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, να μπλοκάρουν τα περιουσιακά στοιχεία των θρησκευτικών ηγετών και να απελάσουν τους διπλωμάτες της ιρανικής κυβέρνησης από τις πρωτεύουσες του κόσμου. Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει διεθνής βοήθεια για την άρση του κυβερνητικού αποκλεισμού στις επικοινωνίες, μέσω της ανάπτυξης δορυφορικών συστημάτων διαδικτύου Starlink.

Ανέφερε επίσης ότι έχει δημιουργηθεί ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας για όσους επιθυμούν να αποσκιρτήσουν από την κυβέρνηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη έρθει σε επαφή. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, με ποιον τρόπο σκοπεύει να ασκήσει έλεγχο πάνω στο εκτεταμένο πλέγμα του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης.

«Η επιτυχία των διαδηλωτών δεν απαιτεί να πατήσουν ξένες μπότες στο έδαφος», είπε, τονίζοντας: «Οι μπότες του ιρανικού λαού είναι ήδη στο έδαφος. Είναι αυτοί που πορεύονται, θυσιάζονται και αγωνίζονται για την ελευθερία τους κάθε μέρα».

Οπως μετέδωσε το Sky News, ο Παχλαβί ανέπτυξε επίσης το δικό του «σαφές σχέδιο για τη μετάβαση στη δημοκρατία» για «την επόμενη μέρα μετά τη νίκη μας».

Μίλησε για «ομάδα σοφών» που έχει ετοιμάσει σχέδιο 100 ημερών μετά την κατάρρευση του καθεστώτος και έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για την οικονομική ανάκαμψη, αλλά βέβαια και «δίκαιες και ελεύθερες εκλογές».

Οπως ανέφερε, υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές γύρω από τις οποίες οι Ιρανοί εμφανίζονται ενωμένοι: η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, ο διαχωρισμός θρησκείας και κράτους, οι ατομικές ελευθερίες και η ισότητα όλων των πολιτών, καθώς και το δικαίωμα του ιρανικού λαού να αποφασίσει δημοκρατικά τη μορφή του πολιτεύματός του.

Την ίδια ώρα, απευθυνόμενος στη διεθνή κοινότητα, δήλωσε ότι ζητά από «τον κόσμο να κάνει έξι πράγματα» για να στηρίξει τον ιρανικό λαό:

-να προστατεύσει τους πολίτες αποδυναμώνοντας την κατασταλτική ικανότητα του καθεστώτος,

-να επιβάλει και να διατηρήσει τη μέγιστη δυνατή οικονομική πίεση,

-να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο,

-να απελάσει ιρανούς διπλωμάτες και να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, κατά όσων ευθύνονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

-να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και, τέλος,

-να προετοιμαστεί για μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν, δεσμευόμενος ότι θα αναγνωρίσει μια νόμιμη μεταβατική κυβέρνηση όταν έρθει η στιγμή.

Με τις θέσεις αυτές, ο Παχλαβί επιχειρεί να σκιαγραφήσει ένα πλαίσιο διεθνούς στήριξης για την επόμενη φάση της ιρανικής κρίσης, παρουσιάζοντας την «επόμενη ημέρα» όχι μόνο ως πολιτική αλλαγή, αλλά ως συνολική επανεκκίνηση του κράτους στη βάση της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και της λαϊκής κυριαρχίας.

