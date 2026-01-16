Στην Αφρική οι ελέφαντες προκαλούν οικολογική ανισορροπία

Στο εθνικό πάρκο Μπαντιγκίλο του Νότιου Σουδάν, μια προστατευόμενη περιοχή που καλύπτει περίπου 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ζούσε στις αρχές του 2025 μόλις ένας ελέφαντας, ο οποίος εντοπιζόταν μέσω κολάρου GPS που του είχε τοποθετηθεί. Αισθανόταν τόσο μόνος, που έφτασε να κάνει παρέα με καμηλοπαρδάλεις.

Πριν από πενήντα χρόνια η ζωή για τους ελέφαντες σε εκείνο το τμήμα της Αφρικής ήταν πολύ διαφορετική, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, πετώντας με ένα μικρό αεροπλάνο, ο άγγλος οικολόγος δρ Μάρεϊ Γουότσον εκτίμησε ότι υπήρχαν περίπου 133.500 ελέφαντες στην περιοχή που τώρα ονομάζεται Νότιο Σουδάν.

Σήμερα ο γνωστός πληθυσμός ελεφάντων της χώρας φθάνει μόλις το 5% του αντίστοιχου πριν από μισό αιώνα. Η νότια Αφρική, από την άλλη, αντιμετωπίζει το αντίθετο πρόβλημα. Σε τμήματα της διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής Κάζα –ενός κοινού προστατευόμενου τοπίου που περιλαμβάνει εκτάσεις της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε– οι πρωτοβουλίες συντήρησης έχουν οδηγήσει σε υπερπληθυσμό ελεφάντων.

Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα πιεστικό στο ανατολικό άκρο της Κάζα, όπου ντόπιοι και παχύδερμα στριμώχνονται σε στενότερα οικόπεδα γης, χωρίς τους οικολογικούς πόρους για να συντηρηθούν. Κυβερνήσεις, κοινότητες και οικολόγοι της περιοχής συζητούν εάν οι ελέφαντες πρέπει να θανατώνονται για τροφή, να θηρεύονται για να δημιουργείται εισόδημα για τους ντόπιους, να περιφράσσονται ή να μεταφέρονται αλλού.

Στην Τζούμπα, πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν, η ΜΚΟ Αφρικανικά Πάρκα έχει συνάψει μια δεκαετή συμφωνία με την κυβέρνηση για τη διαχείριση 150.000 τ. χλμ. γης – μια προστατευόμενη περιοχή στο μέγεθος του Νεπάλ, που αποτελείται από τα εθνικά πάρκα Μπαντιγκίλο και Μπόμα, καθώς και τον φυσικό βιότοπο Τζονγκλέι. Η οργάνωση παραμένει αισιόδοξη για το project της συντήρησης που έχει αναλάβει.

Η αισιοδοξία αυτή ενισχύεται από την ανακάλυψη, το 2023, ότι αυτό το συγκεκριμένο οικοσύστημα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μετανάστευση χερσαίων θηλαστικών που έχει απομείνει στον πλανήτη – με κυρίαρχο είδος μια αντιλόπη με λευκά αυτιά. Η μετανάστευση αντέχει ακόμα και τον μακροβιότερο εμφύλιο πόλεμο στην Αφρική, που διεξάγεται στο Σουδάν. Δυστυχώς, όμως, άλλα είδη πανίδας, όπως οι ελέφαντες, δεν έχουν επωφεληθεί.

Κυνηγοί της περιοχής, που σκότωναν τα παχύδερμα για τα ελεφαντόδοντα –τα οποία πουλούσαν έναντι 40 ευρώ το ένα–, αναφέρουν στον Guardian ότι δεν έχουν δει με τα μάτια τους ελέφαντα εδώ και τέσσερα χρόνια. Πιστεύουν ότι ο πληθυσμός τους δεν έχει εξοντωθεί, αλλά ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μεταναστεύσει σε άλλες μακρινές περιοχές. Ντόπιοι λένε ότι οι άνθρωποι που θρηνούν τα θύματα του εμφυλίου δεν ενδιαφέρονται για τους ελέφαντες.

Στα τέλη του 2025, η ΜΚΟ ανακοίνωσε ότι ο μοναδικός εν ζωή ελέφαντας του πάρκου Μπαντινγκίλο σκοτώθηκε από φερόμενους λαθροθήρες μαζί με μία από τις καμηλοπαρδάλεις συντρόφους του. Οικολόγοι σε όλον τον κόσμο θρηνούν τον χαμό του, καθώς η τεράστια προστατευόμενη περιοχή δεν διαθέτει πλέον κανένα παχύδερμο.

Στην άλλη πλευρά της ηπείρου, περίπου 3.200 χλμ. μακριά, έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Βικτόρια Φολς της Ζιμπάμπουε, μια πινακίδα προειδοποιεί για ελέφαντες σε κίνηση. Στην κοντινή κωμόπολη Εμκοσάνα οι ντόπιοι μεταφέρουν στον Guardian ιστορίες συγκρούσεών τους με τα εντυπωσιακά άγρια ζώα. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, με τους ελέφαντες να αναζητούν νερό και τροφή σε συνθήκες ακραίας ξηρασίας.

Οι ελέφαντες στην περιοχή γίνονται ολοένα και πιο θανατηφόροι: ποδοπατούν ντόπιους ή τους σηκώνουν με τις προβοσκίδες και τους εκσφενδονίζουν μακριά. Οι κάτοικοι ζητούν περιφραγμένα πάρκα για τα παχύδερμα, καθώς οι περισσότεροι τουρίστες αγνοούν τα θανάσιμα περιστατικά, αφού επισκέπτονται μόνο ήρεμες περιοχές για φωτογραφίες και selfies.

Νοτιότερα, κοντά στο εθνικό πάρκο Χουάνγκε της Ζιμπάμπουε, κοπάδια ελεφάντων πίνουν νερό στις πισίνες των ξενοδοχείων. Ντόπιοι κυνηγοί σκοτώνουν ελεύθερα τα παχύδερμα που κυκλοφορούν μόνα τους ή με τις οικογένειές τους, αφήνοντας τα πτώματά τους στον δρόμο.

Ο πυκνός πληθυσμός ελεφάντων του Χουάνγκε είναι αποτέλεσμα επιτυχημένων δεκαετιών στον τομέα της συντήρησης, καθώς και ενός εκτός ισορροπίας οικοσυστήματος. Περίπου 60.000 από τους 100.000 ελέφαντες της Ζιμπάμπουε περνούν από το Χουάνγκε κατά την περίοδο της ξηρασίας – αριθμός σχεδόν διπλάσιος της χωρητικότητας της ευρύτερης περιοχής.

Το Χουάνγκε δημιουργήθηκε ως καταφύγιο άγριων ζώων το 1928, με τους αποικιακούς αξιωματούχους να τοποθετούν τεχνητά αντλήσιμα πηγάδια νερού σε μια φυσικά άνυδρη περιοχή. Λόγω αυτής της παρέμβασης, όμως, αλλά και της επέκτασης των ανθρώπινων οικισμών, τα κοπάδια δεν μεταναστεύουν αρκετά ώστε να αναπληρωθεί το οικοσύστημα.

Στα τέλη του 2024 οι αρχές της Ζιμπάμπουε και της Ναμίμπια ανακοίνωσαν πολλές νέες θανατώσεις ελεφάντων, συχνά με τη συμμετοχή κυνηγών μεγάλων θηραμάτων. Και η Μποτσουάνα συζητά την επανεισαγωγή αυτής της στρατηγικής, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Αλλά πολλοί ντόπιοι που δεν βιοπορίζονται από την οικονομία της άγριας ζωής λένε στον Guardian ότι οι ξένοι δεν κατανοούν τις πιέσεις.

Ορισμένες από τις λύσεις που εφαρμόζονται για τον έλεγχο των ελεφάντων είναι αποτελεσματικές. Τα αποτρεπτικά μέσα περιλαμβάνουν μαστίγια που ακούγονται σαν πυροβολισμοί, φωτιές και «φράκτες από τσίλι» – καθώς οι έντονες χημικές ουσίες ερεθίζουν την όσφρηση των ζώων. Παράλληλα, κάποιες τοπικές κοινότητες επενδύουν σε φράχτες υψηλής τάσης για ρινόκερους, διαχωρίζοντας τα παχύδερμα των πάρκων από τους χωρικούς.

Πρόκειται, βέβαια, για βραχυχρόνιες λύσεις, καθώς οι ελέφαντες χρειάζονται και χώρους για να μετακινούνται. Το 2016 τα Αφρικανικά Πάρκα μετέφεραν 500 ελέφαντες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, ανάμεσα σε δύο πάρκα στο Μαλάουι. Ηταν η μεγαλύτερη μετεγκατάσταση ελεφάντων εντός της χώρας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Αλλά με τους μειωμένους προϋπολογισμούς των ΜΚΟ συντήρησης, οι μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις συνιστούν πρόκληση.

