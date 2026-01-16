Συρία: Ο Αλ Σάρα αναγνώρισε ως επίσημη την κουρδική γλώσσα

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα έδωσε στη δημοσιότητα διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζονται ευρεία δικαιώματα στους Κούρδους της Συρίας και καθιερώνεται η κουρδική γλώσσα ως επίσημη.

Με το διάταγμα, τα κουρδικά αναγνωρίζονται ως «εθνική γλώσσα», θεσμοθετείται το Ναβρόζ —η κουρδική Πρωτοχρονιά— ως επίσημη αργία, ενώ αποκαθίσταται η υπηκοότητα σε Κούρδους και στους απογόνους τους που την είχαν στερηθεί μετά την αμφισβητούμενη απογραφή του 1962, όταν είχαν χαρακτηριστεί «παράνομοι μετανάστες» από την Τουρκία, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι σύροι κούρδοι πολίτες αποτελούν ουσιαστικό μέρος του συριακού λαού και η πολιτιστική και γλωσσική τους ταυτότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της συριακής εθνικής ταυτότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο του διατάγματος.

Η κουρδική μειονότητα παρέμενε επί δεκαετίες στο περιθώριο, αντιμετωπίζοντας πολιτική και κοινωνική καταπίεση από τα προηγούμενα καθεστώτα της Δαμασκού.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011–2024), εκμεταλλεύτηκε το κενό εξουσίας για να εδραιώσει τον έλεγχό της σε εκτεταμένες περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας — ανάμεσά τους και ζώνες με σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η προέλασή της ήρθε μετά τη νίκη επί των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, με τη στήριξη πολυεθνικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Μάρτιο του 2025, η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού υπέγραψε συμφωνία με τους Κούρδους για την ενσωμάτωση των στρατιωτικών και πολιτικών τους θεσμών στο συριακό κράτος. Ωστόσο, οι συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, εντείνοντας ξανά την αβεβαιότητα στο πεδίο.

Την ίδια ώρα, ο συριακός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους του Χαλεπιού, ανακοινώνοντας ότι επίκεινται πλήγματα σε θέσεις των Κούρδων στο Ντέιρ Χάφερ, ανατολικά της πόλης, μία εβδομάδα μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις στην περιοχή.

«Καλούμε τον πληθυσμό να μην πλησιάζει αυτή τη ζώνη», ανέφερε η ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείται «ως βάση για τρομοκρατικές επιχειρήσεις» στο Χαλέπι και τα περίχωρά του — μια δήλωση που υπογραμμίζει πως, παρά το νέο θεσμικό άνοιγμα, η ένταση στο έδαφος παραμένει υψηλή.

