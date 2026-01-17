Το καθεστώς του Ιράν χάνει το ισχυρότερο όπλο του: τον φόβο

Τα αυταρχικά καθεστώτα δεν καταρρέουν μόνο από οικονομική πίεση ή διεθνή απομόνωση. Καταρρέουν όταν χάνουν το βασικό τους θεμέλιο: τον φόβο. Oσα συμβαίνουν σήμερα στο Ιράν δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρά τη σκληρή καταστολή, κάτι έχει αλλάξει οριστικά στη σχέση εξουσίας και κοινωνίας και αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Στο απόγειο της ισχύος τους, τα αυταρχικά καθεστώτα καλλιεργούν την εικόνα της απόλυτης παντοδυναμίας. Oταν όμως καταρρέουν ξαφνικά, η ίδια τους η ύπαρξη μοιάζει εκ των υστέρων σχεδόν παράλογη. Κοιτάζουμε τα συντρίμμια και αναρωτιόμαστε πώς κάτι τόσο δυσκίνητο και αδέξιο άντεξε επί δεκαετίες, γράφει στους New York Times ο Αμπάς Μιλάνι, καθηγητής Ιρανικών Σπουδών στο Στάνφορντ. Και όμως, αυτό που εκλαμβάνεται ως αιφνίδια κατάρρευση είναι σχεδόν πάντα το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς, υπόγειας διάβρωσης, και πάνω απ’ όλα, της διάβρωσης του φόβου.

Αυτό ακριβώς παρακολουθούμε σήμερα στο Ιράν, σύμφωνα με τον ίδιο. Από τα τέλη Δεκεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τον καλπάζοντα πληθωρισμό, την καταρρέουσα οικονομία και την αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης. Το εύρος των κινητοποιήσεων είναι πρωτοφανές. Δεν περιορίστηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά επεκτάθηκαν σε μικρές πόλεις που έως τώρα θεωρούνταν προπύργια του καθεστώτος, καθώς και στα παζάρια, τα οποία ιστορικά αποτελούσαν βασικό πυλώνα οικονομικής και πολιτικής στήριξης του κλήρου. Αν το 2009 οι διαδηλωτές ζητούσαν απλώς να «μετρηθεί η ψήφος τους», σήμερα ακούγονται συνθήματα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και ανοιχτές απαιτήσεις για ανατροπή του καθεστώτος.

Αυτή η απουσία φόβου είναι που καθιστά την παρούσα εξέγερση δυνητικά ανθεκτική στον χρόνο. Οι δυτικές κυβερνήσεις οφείλουν να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Η αδιαφορία απέναντι σε αυτά τα ολοένα ισχυρότερα κοινωνικά κινήματα ισοδυναμεί με απώλεια μιας ιστορικής ευκαιρίας, γράφουν οι Νew Υork Τimes: να βοηθηθεί ο ιρανικός λαός να απαλλαγεί από έναν εφιάλτη δεκαετιών και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πιο ειρηνική και δημοκρατική Μέση Ανατολή.

Ο φόβος είναι το τσιμέντο κάθε αυταρχικού οικοδομήματος. Ούτε η ιδεολογία, ούτε η θρησκεία, ούτε καν η ωμή βία αρκούν από μόνες τους για να κρατήσουν όρθιο ένα τέτοιο σύστημα. Οταν ο φόβος διαλυθεί, τα παραδοσιακά μέσα καταστολής, φυλακές, τραμπούκοι, δολοφονίες, κρατική προπαγάνδα, χάνουν τη δύναμή τους να αποτρέψουν έναν εξαγριωμένο πληθυσμό από το να εξεγερθεί. Οταν ο φόβος εκλείψει, το ερώτημα δεν είναι πια αν θα καταρρεύσει η αυταρχική εξουσία, αλλά πότε.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν το γνώριζε αυτό από την πρώτη στιγμή, σημειώνουν οι Νew Υork Τimes. Αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας, επεδίωξε να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό. Η βία δεν ήταν τυχαία, αλλά διδακτική. Οι δημόσιες εκτελέσεις οργανώνονταν με τελετουργική ακρίβεια. Φωτογραφίες απαγχονισμένων ή πτωμάτων διάτρητων από σφαίρες κυριαρχούσαν στον Τύπο και στην κρατική τηλεόραση. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η επανάσταση είχε νικήσει και δεν θα έδειχνε κανένα έλεος.

Αρχικά, η βία στράφηκε εναντίον αξιωματούχων του καθεστώτος του έκπτωτου σάχη. Σύντομα όμως επεκτάθηκε σε αριστερούς, φιλελεύθερους, εθνοτικές μειονότητες και γυναίκες που διεκδικούσαν δικαιώματα. Η διαφωνία βαφτίστηκε αμαρτία, ακόμη και αίρεση, και η τιμωρία ήταν δημόσια και αποτρόπαιη. Το καθεστώς συνδύασε έναν σύγχρονο μηχανισμό ασφαλείας με μια σχεδόν μεσαιωνική σκηνοθεσία τρόμου. «Ο φόβος έγινε μάθημα πολιτικής αγωγής», γράφουν οι Νew Υork Τimes.

Οταν όμως ο τρόμος εσωτερικεύεται, όπως συμβαίνει πάντα σε αυταρχικές κοινωνίες, η ανάγκη για δημόσια επίδειξη αγριότητας μειώνεται. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, καθώς ο φόβος είχε ριζώσει βαθιά στην ιρανική κοινωνία και η διεθνής κοινότητα άρχιζε να παρακολουθεί στενότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, οι πιο ακραίες πράξεις μεταφέρθηκαν στο σκοτάδι. Οι μαζικές εκτελέσεις χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων το 1988 πραγματοποιήθηκαν μυστικά. Τα πτώματα εξαφανίστηκαν, οι τάφοι έμειναν ανώνυμοι, οι οικογένειες φιμώθηκαν. Ο τρόμος παρέμενε, αλλά δεν επιδεικνυόταν.

Σταδιακά, όμως, άρχισε να διαβρώνεται η νομιμοποίηση του καθεστώτος. Οι εκλογές, εξηγούν οι Νew Υork Τimes, κατέληξαν σε απλές τελετουργίες χωρίς πραγματική επιλογή. Τα συνθήματα έχασαν τη δύναμή τους. Η γραφειοκρατία μετατράπηκε σε δίκτυο διαφθοράς και ανικανότητας. Το μόνο που απέμενε ως πραγματική πηγή ισχύος ήταν ο φόβος· η αίσθηση ότι η αντίσταση είναι μάταιη απέναντι σε ένα πανταχού παρόν και αμείλικτο σύστημα.

Αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας ράγισε το 2022, όταν οι Ιρανές εγκαινίασαν το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία». Οταν έβγαλαν δημόσια τη μαντίλα τους και περπάτησαν ακάλυπτες μπροστά σε ένοπλους κρατικούς πράκτορες, κάτι ανεπανόρθωτο συνέβη: ο φόβος άλλαξε στρατόπεδο. Το καθεστώς μπορούσε ακόμη να συλλαμβάνει, να δέρνει, να τυφλώνει και να σκοτώνει. Δεν μπορούσε όμως πια να επιβάλει υπακοή. Παρά τις χιλιάδες συλλήψεις και τους εκατοντάδες νεκρούς, η γυναικεία ανυπακοή συνεχίστηκε.

Παράλληλα, και σε περιφερειακό επίπεδο, η εικόνα της απόλυτης ισχύος άρχισε να ξεθωριάζει: η δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, τα πλήγματα στους συμμάχους του Ιράν, και ο πρόσφατος σύντομος πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αποκάλυψαν τις αδυναμίες του καθεστώτος. Αυτό που φοβούνται περισσότερο τα αυταρχικά καθεστώτα δεν είναι η ήττα, αλλά η αποκάλυψη της ευθραυστότητάς τους.

Σήμερα, το καθεστώς απαντά με κλιμακούμενη βία, καταλήγει το άρθρο των Νew Υork Τimes. Αυτό δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά πανικού. Ο φόβος δεν αρκεί πια. Και όταν ο φόβος χάνεται, χάνεται και η καρδιά της εξουσίας. Το ισλαμικό καθεστώς μπορεί να αντέξει λίγο ακόμη. Δεν μπορεί όμως να αντέξει για πάντα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News