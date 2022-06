Αλήθειες και… μισές αλήθειες για τους Ουίνδσορ

H Τίνα Μπράουν ανησυχεί ιδιαίτερα για το μέλλον των ΜΜΕ. «Στην Αμερική πλέον υπάρχουν μόνον οι New York Times και η Washington Post. Κατά τα άλλα τίποτα», σημείωσε, συνομιλώντας, με τον Αντονέλο Γκουερέρα, ανταποκριτή της La Repubblica στο Λονδίνο. Η διάσημη βρετανίδα δημοσιογράφος, η καριέρα της οποίας εκτινάχθηκε μετά τη μετανάστευσή της στις ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του 1980, επισκέφθηκε την ιδιαίτερη πατρίδα της με αφορμή τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ενθρόνιση της βασίλισσας Ελισάβετ. «Ούτε εγώ αγοράζω πια εφημερίδες. Διαβάζω τα πάντα στο κινητό, ό,τι τύχει», αποκάλυψε η 68χρονη Μπράουν, πρώην διευθύντρια του Vanity Fair, του The New Yorker, του Talk, του The Daily Beast και του Newsweek, το οποίο πλέον «δεν διαβάζεται», σύμφωνα με την ίδια.