Γερμανία: Ιστορικό χαμηλό στις ευκαιρίες εργασίας για τους ανέργους

Σε ιστορικό χαμηλό βρίσκονται πλέον οι πιθανότητες των ανέργων να βρουν εργασία στη Γερμανία, προειδοποίησε η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης σκιαγραφώντας μια αγορά εργασίας που έχει χάσει τη δυναμική της και παραμένει στάσιμη εδώ και μήνες.

Σε δηλώσεις της στον ειδησεογραφικό ιστότοπο web.de, που μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η Αντρεα Νάλες επισήμανε ότι οι δείκτες που αποτυπώνουν την κινητικότητα της αγοράς στέλνουν πλέον σαφές προειδοποιητικό σήμα.

Οπως εξήγησε, υπάρχει ειδικός δείκτης που μετρά την πιθανότητα επιστροφής των ανέργων στην απασχόληση. «Η τιμή του συνήθως κινείται γύρω στο επτά. Αυτή τη στιγμή, όμως, έχει υποχωρήσει στο 5,7, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η επιδείνωση αυτή αφορά πλέον το σύνολο της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής της υπηρεσίας, καμία επαγγελματική κατηγορία δεν μπορεί να αισθάνεται απολύτως ασφαλής, αν και όσοι διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο εξακολουθούν να έχουν συγκριτικά καλύτερες πιθανότητες απασχόλησης.

Ιδιαίτερα δυσοίωνη είναι η εικόνα για τους νέους που επιχειρούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Οπως επισήμανε η Νάλες, «ο αριθμός των νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι σήμερα ο χαμηλότερος των τελευταίων 25 ετών», γεγονός που υπονομεύει τις μελλοντικές προοπτικές τόσο των ίδιων όσο και της οικονομίας συνολικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης άσκησε κριτική στη μεταρρύθμιση για τους αιτούντες εργασία που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Η έμφαση που δίνεται στην ταχεία τοποθέτηση ανέργων σε διαθέσιμες θέσεις ενέχει κινδύνους, αν δεν λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χαρακτηριστικά κάθε υποψηφίου, υπογράμμισε.

«Το προφίλ του ανέργου πρέπει να συνεκτιμάται σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε προειδοποιώντας ότι τα προσόντα πολλών ανέργων δεν αντιστοιχούν στις θέσεις που προσφέρονται. Χωρίς σωστή αντιστοίχιση δεξιοτήτων και αναγκών, η απασχόληση αποδεικνύεται συχνά προσωρινή.

Τα επαγγελματικά προσόντα, επέμεινε η Νάλες, πολιτικός του SPD και επικεφαλής της υπηρεσίας από το 2022 — είναι καθοριστικής σημασίας.

Διαφορετικά, υποστήριξε, «οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στα κέντρα εύρεσης εργασίας μέσα σε τρεις μήνες», ανατροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο ανεργίας και επισφάλειας.

