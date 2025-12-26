Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος από φωτιά σε σπίτι – σε κρίσιμη κατάσταση ο μικρότερος αδελφός του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης, όπου ένα αγόρι μόλις επτά ετών έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειάς του.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν τόσο το εξάχρονο αδελφάκι του όσο και ο πατέρας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το εξάχρονο παιδί φέρει εγκαύματα στα πόδια, στα χέρια και στο πρόσωπο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Αρχικά διακομίστηκε στα Επείγοντα και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδοχειρουργική Κλινική, όπου και νοσηλεύεται.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης. Από το σπίτι, που τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες, οι πυροσβέστες ανέσυραν τον επτάχρονο χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και το μικρότερο παιδί και τον πατέρα τους τραυματισμένους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα της οικογένειας είναι καλά στην υγεία της.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες παρέδωσαν τους τραυματίες σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κομοτηνή και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξέσπασε νωρίς το πρωί από τον χώρο του σαλονιού του σπιτιού.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News