Οι αγρότες κρατούν τα τρακτέρ στους δρόμους – Νέα πανελλαδική σύσκεψη για την πορεία των κινητοποιήσεων

Τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα κατά μήκος των εθνικών οδών, την ώρα που οι παραγωγοί ετοιμάζονται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Οπως υποστηρίζουν, μέχρι στιγμής «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους ίδιους, βρίσκονται παρατεταγμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

«Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», επισημαίνουν, διευκρινίζοντας ότι σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει οριστεί για το Σάββατο (27/12) , στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews.gr.

Οπως σημειώνουν οι αγρότες, «η σύσκεψη αυτή αποτελεί προάγγελο της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή», κατά την οποία θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν και με ποιον τρόπο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των ενεργειών που βρίσκονται σχεδόν στο τελικό στάδιο απόφασης είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο «να ανοίξουν τα διόδια προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων».

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος παρακαμπτήριων οδών τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οπως σημειώνεται, «οι ακριβείς αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της αυριανής συνέλευσης», τόσο για τα διόδια όσο και για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση.

Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν αναμένεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας. «Θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας, με παρουσία τρακτέρ σε άλλα σημεία», διευκρινίζουν, καθησυχάζοντας τους ταξιδιώτες των ημερών.

Στο μεταξύ, στο μπλόκο της Νίκαιας δεν επετράπη γενικά η διέλευση οχημάτων, με εξαίρεση ορισμένα Ι.Χ. που πέρασαν παραμονή και προπαραμονή Χριστουγέννων.

Επιπλέον, έπειτα από συνεννόηση των αγροτών με την Τροχαία, άνοιξε η γέφυρα πάνω από το μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων.

Η παρέμβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα «να ομαλοποιηθεί η ροή και να αποσυμφορηθεί ο κόμβος του Πλατυκάμπου, όπου καταγραφόταν ο μεγαλύτερος όγκος κίνησης».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η γέφυρα έκλεισε για περίπου τρεις ώρες, προκειμένου να τοποθετηθούν τσιμεντένια στηθαία, εξέλιξη που, σύμφωνα με τους αγρότες, «καταγγέλθηκε ως απολύτως ακατανόητη κίνηση».

Η Νίκαια εξακολουθεί να θεωρείται το «βαρόμετρο» των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και εκεί συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αγροτών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνεται ότι, από τα συνολικά 27 αιτήματα των αγροτών, «τα 16 έχουν διευθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν». Οι αγρότες, ωστόσο, επιμένουν ότι «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις» και ουσιαστικός διάλογος.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περιορισμένη, καθώς –όπως σημειώνεται– «όσοι εκδρομείς ήταν να φύγουν, έφυγαν τις προηγούμενες ημέρες», ενώ και η επιστροφή αναμένεται να εξελιχθεί ομαλά.

Πρόθεση των αγροτών είναι να παραμείνει το Σάββατο ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα από τις 12 το μεσημέρι.

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο αλλαγών στον συνολικό σχεδιασμό των κινητοποιήσεων, καθώς –παρότι είχε αρχικά αναφερθεί ότι από τη Δευτέρα θα υπάρξει επαναφορά δυναμικών αποκλεισμών– οι ίδιοι οι αγρότες επισημαίνουν ότι «τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα μπορεί να αλλάξουν», ανάλογα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης έως την Κυριακή.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα όσο δεν λαμβάνουν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

