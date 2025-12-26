Ο εμφύλιος των Ρότσιλντ για το «μίνι Λούβρο» της Γενεύης

Πίσω από ψηλούς φράχτες με θέα τη λίμνη της Γενεύης κρύβεται ένα ιδιωτικό «μίνι Λούβρο», μια από τις πολυτιμότερες και πιο μυστικοπαθείς συλλογές τέχνης της Ευρώπης.

Ο τεράστιος θησαυρός αριστουργημάτων, που αποτελεί μέρος της περιουσίας των Ρότσιλντ, της ζάπλουτης εβραϊκής οικογένειας τραπεζιτών, παραμένει για δεκαετίες κλειδωμένος πίσω από θωρακισμένες πόρτες στο Château de Pregny, γνωστό και ως Κάστρο των ντε Ροτσίλντ, στα προάστια της Γενεύης.

Σήμερα, όμως, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκληρής οικογενειακής και δικαστικής μάχης ανάμεσα στην 93χρονη Ναντίν ντε Ρότσιλντ και τη νύφη της Αριάν ντε Ρότσιλντ, τη σημερινή βαρόνη, καθώς και τις τέσσερις εγγονές της.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τίθεται το ερώτημα αν η συλλογή θα παραμείνει στο ιστορικό κάστρο του 19ου αιώνα κοντά στη Γενεύη –όπως επιθυμεί η Αριάν– ή αν θα μεταφερθεί σε ένα νέο μουσείο στην πόλη, όπως προτείνει η Ναντίν, σύμφωνα με την Telegraph.

Οσοι έχουν επισκεφθεί το κάστρο, καθώς και ειδικοί πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέρουν ότι είναι γεμάτο με πίνακες, αντικείμενα της Αναγέννησης και βασιλικά έπιπλα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.

Εργα που αποδίδονται στους Γκόγια, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο και Φρανσουά Μπουσέ κρέμονται δίπλα σε πίνακες του Ιμπέρ Ρομπέρ, ενώ σπάνια γαλλικά έπιπλα του 18ου αιώνα και πλήθος αναγεννησιακών κειμηλίων κοσμούν τα δωμάτια του κάστρου. Eνας επισκέπτης το περιέγραψε ως «μίνι Λούβρο».

Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο της συλλογής δεν έχει ποτέ αποκαλυφθεί, καθώς η οικογένεια τηρεί αυστηρό κώδικα σιωπής. Πλέον, εναπόκειται στους ελβετούς δικαστές να αποφασίσουν αν αυτή η συλλογή θα ανοίξει κάποτε στο κοινό.

Η Ναντίν υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της Εντμόντ, τραπεζίτης και παθιασμένος συλλέκτης, που πέθανε το 1997, της κληροδότησε σημαντικό μέρος της συλλογής. Θέλει να αποσύρει αυτά τα έργα και να τα στεγάσει σε ένα νέο δημόσιο μουσείο υπό την αιγίδα του ιδρύματος που δημιούργησε στο όνομα του συζύγου της.

Η Αριάν, 59 ετών, χήρα του μοναχογιού του ζευγαριού Μπενζαμέν ντε Ρότσιλντ, επιμένει ότι η συλλογή πρέπει να παραμείνει ενιαία και εντός του κάστρου, ώστε να διατηρηθεί ακέραιη για τις επόμενες γενιές.

«Κληρονόμησα από τον σύζυγό μου πολλά αντικείμενα που βρίσκονται στο Château de Pregny», έχει δηλώσει η Ναντίν. «Oμως μετά τον θάνατο του γιου μου ήταν αδύνατο να τα ανακτήσω. Γι’ αυτό, δυστυχώς, αναγκάστηκα να προσφύγω στη Δικαιοσύνη».

Ο Μπενζαμέν, που αργότερα ανέλαβε τη διοίκηση του τραπεζικού ομίλου Edmond de Rothschild, πέθανε αιφνιδίως τον Ιανουάριο του 2021 σε ηλικία 57 ετών. Ο θάνατός του διέλυσε κάθε ίχνος οικογενειακής αρμονίας. Καθώς απεβίωσε πριν από τη μητέρα του, ο έλεγχος της οικογενειακής περιουσίας πέρασε στην Αριάν, η οποία ενεργεί για λογαριασμό των τεσσάρων θυγατέρων τους, ηλικίας από 23 έως 29 ετών.

Μετά τον θάνατο του γιου της η Ναντίν ζήτησε επίσημα, το 2021, να αποκτήσει πρόσβαση στην απογραφή των έργων που θεωρούσε δικά της. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, οι εκπρόσωποί της απομακρύνθηκαν από τις πύλες του κάστρου. Εκτοτε της απαγορεύτηκε επίσημα η είσοδος στην ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα ακόμη και η αλληλογραφία και τα φάρμακά της να της παραδίδονται «πάνω από τον φράχτη».

«Είναι οδυνηρό να τελειώνω τη ζωή μου έτσι»

Η πλευρά της Αριάν υποστηρίζει ότι η Ναντίν δεν διεκδίκησε την κυριότητα των έργων τέχνης παρά μόνο μετά τον θάνατο του Μπενζαμέν και ότι αυτή η καθυστέρηση αποδυναμώνει τη νομική της θέση, ζήτημα που βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της υπόθεσης ενώπιον των ελβετικών δικαστηρίων.

Το μακροχρόνιο σχέδιο της Ναντίν ήταν να εκθέσει για πρώτη φορά μέρος της συλλογής στο κοινό, περιλαμβάνοντας αναγεννησιακά μπαούλα και πανοπλίες, σκαλιστούς μπουφέδες, επιχρυσωμένους καθρέφτες και πίνακες όπως το «Πορτρέτο του γλύπτη Πομπέο Λεόνι» του Ελ Γκρέκο, έργο που συχνά θεωρείται από τα σημαντικότερα του κάστρου.

Η Ναντίν επιμένει ότι ενεργεί για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς των Ρότσιλντ. «Είμαι η τελευταία βαρόνη Ρότσιλντ της γενιάς μου», δήλωσε στον Guardian. «Ολοι οι άλλοι έχουν πεθάνει. Το να τελειώνω τη ζωή μου με μια τόσο μεγάλη δικαστική διαμάχη, φυσικά με πληγώνει».

Πηγή προσκείμενη στην οικογένεια ανέφερε ότι η Αριάν και οι κόρες της δεν επιθυμούν να σχολιάσουν τη διαμάχη «από σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους».

Η Ναντίν προέρχεται από ταπεινό περιβάλλον, μεγαλώνοντας σε εργατική οικογένεια με κομμουνιστικές πεποιθήσεις. Εφυγε από το σπίτι στα 14 της, έραβε κουμπώματα σε ηλιοροφές Peugeot και εργάστηκε ως μοντέλο για καλλιτέχνες, πριν υιοθετήσει το καλλιτεχνικό όνομα Ναντίν Ταλιέ και εμφανιστεί σε μικρούς κινηματογραφικούς και μουσικοθεατρικούς ρόλους.

Αργότερα θυμόταν την πρώτη της συνάντηση με τον Εντμόντ ντε Ρότσιλντ στις αρχές της δεκαετίας του ’60: «Κοίταξε το δαχτυλίδι μου και είπε: “Είναι όμορφο, αλλά δυστυχώς το διαμάντι είναι ψεύτικο”». Παντρεύτηκαν το 1963. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ό,τι έλαμπε ήταν πραγματικά χρυσός.

Ως σύζυγος του πλουσιότερου μέλους της τραπεζικής δυναστείας, η Ναντίν επέβλεπε τη λειτουργία 14 ακινήτων, ενώ το ζευγάρι φιλοξενούσε τη διεθνή ελίτ: τους Κένεντι, την Οντρεϊ Χέπμπορν, τη Μαρία Κάλλας, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, τη Ρόμι Σνάιντερ και την Γκρέτα Γκάρμπο.

Αργότερα η Ναντίν επανεφηύρε τον εαυτό της ως βασίλισσα του γαλλικού savoir-vivre, διδάσκοντας καλούς τρόπους σε τηλεοπτικές εκπομπές. Εχει, ωστόσο, παραδεχτεί ότι υπήρξε απούσα μητέρα. Ο γιος της Μπενζαμέν μεγάλωσε κυρίως με νταντάδες και αργότερα έλεγε ότι τον αντιμετώπιζε «ως κληρονόμο και όχι ως γιο».

Η Ναντίν επιμένει ότι υποδέχθηκε θερμά την Αριάν στην οικογένεια όταν παντρεύτηκε τον Μπενζαμέν το 1999 και ότι η ίδια μετακόμισε από το κάστρο των 1.126 τετραγωνικών μέτρων σε ένα περίπτερο στον χώρο, παραχωρώντας το κυρίως σπίτι στο νεαρό ζευγάρι.

Οι σχέσεις των δύο γυναικών, όμως, επιδεινώθηκαν μετά τον θάνατό του Μπενζαμέν ντε Ρότσιλντ.

Προς το παρόν, οι Γκόγια και οι Ρέμπραντ παραμένουν πίσω από τα ψηλά τείχη του Pregny. Το αν αυτή η ανεκτίμητη συλλογή θα μετατραπεί σε δημόσιο μουσείο ή θα παραμείνει σφραγισμένη στο οικογενειακό κάστρο, εναπόκειται πλέον στα δικαστήρια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News