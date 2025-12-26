Συρία: Αιματηρή επίθεση με νεκρούς σε τέμενος Αλαουιτών στην πόλη Χομς

Αιματηρό χτύπημα συγκλόνισε τη Συρία την ώρα της προσευχής της Παρασκευής, όταν έκρηξη μέσα σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέο κύκλο βίας με θρησκευτικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.

Τον προσωρινό απολογισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας, διευκρινίζοντας ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Homs, Syria 3 IEDs exploded in a mosque during Friday prayers. Civilians have been wounded, no reports about deaths yet.

Residents are being mobilised to donate blood and aid the transport of victims to the hospitals. pic.twitter.com/GbRmj2DiVM — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) December 26, 2025

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ, με τις Αρχές να αποκλείουν άμεσα την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Το πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διακρίβωση των αιτίων της έκρηξης, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη χώρα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί αν η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας ή από εκρηκτικό μηχανισμό, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

BREAKING | Preliminary reports of a suicide attack on Imam Ali Mosque in the Wadi al-Dhahab neighborhood in Homs, Syria during Friday prayers. pic.twitter.com/UFesvWthbt — The Cradle (@TheCradleMedia) December 26, 2025

Σε ανακοίνωσή του, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη φονική επίθεση «απέλπιδα προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας». «Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους στη Συρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από δέσμευση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.

Η Χομς κατοικείται κατά πλειονότητα από Σουνίτες, ωστόσο περιλαμβάνει αρκετές συνοικίες όπου διαμένουν μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων.

Από τη μουσουλμανική μειονότητα των αλαουιτών προέρχεται και ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Ασαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συνασπισμό σουνιτικών ισλαμιστικών ανταρτικών ομάδων υπό την ηγεσία του Αχμέντ αλ Σάρα, μεταβατικού προέδρου της χώρας.

Εκτοτε, η αλαουιτική κοινότητα έχει καταστεί συχνός στόχος βίαιων επιθέσεων. Σύμφωνα με εθνική εξεταστική επιτροπή, τουλάχιστον 1.426 μέλη της μειονότητας σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις του περασμένου Μαρτίου στη δυτική Συρία, μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων πιστών στον Μπασάρ αλ Ασαντ.

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 1.700 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αλαουίτες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News