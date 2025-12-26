Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Ψυχρή εισβολή φέρνει κρύο και ενισχυμένους ανέμους

Στροφή προς πιο χειμωνιάτικες συνθήκες κάνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς μια ψυχρή εισβολή φέρνει ενίσχυση των βορείων ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας τα πρώτα πιο έντονα δείγματα του φετινού χειμώνα.

Για την Παρασκευή, το σκηνικό παραμένει άστατο, με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική, οι μέγιστες τιμές που κινούνται σήμερα στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να υποχωρήσουν το Σάββατο στους 12 με 13 βαθμούς.

Από το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 έως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, αγγίζοντας ακόμη και επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως τα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας, με έμφαση σε περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Σαββατοκύριακο, πάντως, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με γενικά καλές συνθήκες και απουσία αξιόλογων φαινομένων.

Μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το σκηνικό αναμένεται να παραμείνει σταθερό αλλά ψυχρό, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις προβλέψεις για τον καιρό που θα επικρατήσει κατά την αλλαγή του χρόνου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι, ενώ τiς πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

