Τζίμι Κίμελ κατά Τραμπ: «Μια πολύ καλή χρονιά για τον φασισμό στις ΗΠΑ»

Με καυστικό χιούμορ και πολιτικές αιχμές ο Τζίμι Κίμελ χρησιμοποίησε ένα από τα πιο ασυνήθιστα τηλεοπτικά βήματα της Βρετανίας για να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ και το πολιτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τη συχνότητα του Channel 4, στο καθιερωμένο «εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο διάγγελμα», ο αμερικανός παρουσιαστής περιέγραψε το 2025 ως «μια πολύ καλή χρονιά για τον φασισμό» στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι «όλα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα».

Σημειώνεται πως το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4, το οποίο από το 1993 μεταδίδει κάθε χρόνο ένα εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο μήνυμα απέναντι σε εκείνο του βρετανού μονάρχη, επέλεξε φέτος ως ομιλητή τον Τζίμι Κίμελ, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές των αμερικανικών late night shows.

Στην ομιλία του, που μεταδόθηκε στη βρετανική τηλεόραση, ο ίδιος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς στην πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι έχω ιδέα τι συμβαίνει σε εσάς», είπε απευθυνόμενος στο βρετανικό κοινό. «Ξέρω όμως πολύ καλά τι συμβαίνει σε εμάς και μπορώ να σας πω ότι, όσον αφορά τον φασισμό, αυτή ήταν μια πολύ καλή χρονιά».

Ο αμερικανός παρουσιαστής επέμεινε ότι «η τυραννία ευημερεί» στις ΗΠΑ και στάθηκε εκτενώς στο πρόσφατο επεισόδιο με την εκπομπή του, η οποία ανεστάλη προσωρινά τον Σεπτέμβριο.

Η διακοπή ήρθε μετά τις δημόσιες κατηγορίες του Κίμελ κατά της αμερικανικής δεξιάς, την οποία κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύτηκε πολιτικά τη δολοφονία του influencer και υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Μετά από έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες περί λογοκρισίας, ο Κίμελ επέστρεψε στο στούντιο μόλις μία εβδομάδα αργότερα. Το περιστατικό, όπως είπε, αποτέλεσε γι’ αυτόν απόδειξη ενός ανησυχητικού κλίματος.

«Το να φιμώνει μια κυβέρνηση τους επικριτές της είναι κάτι που συμβαίνει σε χώρες όπως η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Λος Αντζελες, αλλά όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο», σχολίασε δηκτικά, σπεύδοντας ωστόσο να προειδοποιήσει πως «όλα πάνε πολύ γρήγορα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κίμελ αναφέρθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ με το ειρωνικό προσωνύμιο «βασιλιάς Ντόνι ο Ογδοος», παραπέμποντας στον Ερρίκο τον Ογδοο.

Οπως είπε, ο πρόεδρος «ηττήθηκε», καθώς η εκπομπή του ανανεώθηκε και θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τα μέσα του 2027.

Παρά τον έντονο τόνο, ο παρουσιαστής έκλεισε με μήνυμα ενότητας, καλώντας τους Βρετανούς «να μην εγκαταλείψουν» τους Αμερικανούς. «Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο διάγγελμα του Channel 4 έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν σημαντικές προσωπικότητες, όπως τον βρετανό κωμικό και σκηνοθέτη Στίβεν Φράι το 2023, αλλά και τον αμερικανό πληροφοριοδότη Εντουαρντ Σνόουντεν το 2013.

