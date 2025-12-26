Εγκλημα στο Κολωνάκι: Συνελήφθη ο γιος τής Ελένης Παπαδοπούλου

Δραματική τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, που είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της τον Ιανουάριο του 2022.

Λίγες μόλις ημέρες μετά το πόρισμα του εισαγγελέα που κατέρριπτε το σενάριο του ατυχήματος και έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με το protothema.gr.

Τα ευρήματα της έρευνας των αξιωματικών της Πυροσβεστικής στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού αποδείχθηκαν καθοριστικά.

Σύμφωνα με τα πορίσματά τους, τόσο το σώμα της ηλικιωμένης όσο και ο χώρος γύρω της είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν εκδηλωθεί η φωτιά, στοιχείο που παραπέμπει ξεκάθαρα σε προσχεδιασμένη ενέργεια.

Την ίδια στιγμή, οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας στη σορό, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της ανερχόταν μόλις στο 5%, ποσοστό ασύμβατο με θάνατο από εισπνοή καπνού.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο γιος της χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, φέρεται να χορήγησε υπνωτικά χάπια στη μητέρα του, προκαλώντας τον θάνατό της, και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη και να παρουσιάσει το έγκλημα ως τραγικό ατύχημα.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών μπήκαν από νωρίς και οι αντιφατικές καταθέσεις του υπόπτου, κυρίως σε ό,τι αφορά το πότε επισκέφθηκε τελευταία φορά τη μητέρα του. Παράλληλα, το γεγονός ότι στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης ενίσχυσε περαιτέρω τις υποψίες σε βάρος του.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και το οικονομικό κίνητρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με χρέη που φέρονται να ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ, ενώ επιθυμούσε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, πρόθεση στην οποία η μητέρα του αντιδρούσε έντονα. Όπως προκύπτει, μάλιστα, είχε ήδη τοποθετήσει πωλητήριο στο ακίνητο.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/12), μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος από τον εισαγγελέα, ο οποίος ενημερώθηκε για τα νεότερα, επιβαρυντικά στοιχεία της αστυνομικής έρευνας.

Το κουβάρι της υπόθεσης είχε αρχίσει να ξετυλίγεται μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής τής Αγγελικής Νικολούλη και τη συστηματική, μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

