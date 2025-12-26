Τραμπ: «Καλά Χριστούγεννα σε όλους – βομβαρδίσαμε τα καθάρματα του ISIS στη Νιγηρία»

Μια παράδοξη εικόνα ενός ηγέτη που εύχεται «καλά Χριστούγεννα» ανακοινώνοντας βομβαρδισμούς, φιλοτέχνησε για τον εαυτό του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ: ανακοίνωσε, μέσω της πλατφόρμας truth social, ευχόμενος «καλά Χριστούγεννα σε όλους», ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν «πολυάριθμα» αεροπορικά πλήγματα στη βορειοδυτική Νιγηρία εναντίον τζιχαντιστικής οργάνωσης, του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), διαμηνύοντας πως θα υπάρξουν κι άλλοι βομβαρδισμοί αν δεν σταματήσει η «σφαγή χριστιανών».

Από την πλευρά της, η διπλωματία της Νιγηρίας επιβεβαίωσε ότι διεξήχθησαν αμερικανικά «πλήγματα ακριβείας εναντίον τρομοκρατικών στόχων».

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του, ο οποίος έχει αντικρουστεί από τις νιγηριανές αρχές, ότι οι τζιχαντιστές «στοχοποιούν και σκοτώνουν (…) κυρίως αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί επί χρόνια, ακόμη και αιώνες!».

«Απόψε, κατά διαταγές μου (…) οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον των τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚΙΛ» στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος -χρησιμοποιώντας παλαιότερο ακρώνυμο της τζιχαντιστικής οργάνωσης («Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε»)- το απόγευμα των Χριστουγέννων (τοπική ώρα· στις 00:59 ώρα Ελλάδας).

Διεμήνυσε πως θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών».

«Είχα προειδοποιήσει ήδη αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά» και «απόψε, πλήρωσαν», ανέφερε προσθέτοντας πως «το υπουργείο Πολέμου διεξήγαγε πολυάριθμα τέλεια πλήγματα».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (AFRICOM, «διοίκηση Αφρικής») επιβεβαίωσε μέσω X ότι έγιναν βομβαρδισμοί «κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών» με αποτέλεσμα «να σκοτωθούν πολλοί τρομοκράτες» του Ισλαμικού Κράτους στην πολιτεία Σόκοτο.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε «ευγνώμων για υποστήριξη και τη συνεργασία της νιγηριανής κυβέρνησης» μέσω X, εξαίροντας τη δράση των ανδρών του.

The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end. The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight — on Christmas. More to come… Grateful for Nigerian government support & cooperation. Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025

Οι βομβαρδισμοί αυτοί αποτελούν την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ.

Επιμένοντας ότι οι χριστιανοί στη χώρα είναι αντιμέτωποι με «υπαρξιακή απειλή», της τάξης της «γενοκτονίας», ο Τραμπ απείλησε τον περασμένο Νοέμβριο να κάνει χρήση στρατιωτικών επιλογών.

Πολλοί πάντως κατηγορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι, όποτε μιλάει για τη Νιγηρία, στην ουσία αναπαράγει ρητορικά σχήματα συντηρητικών αιρετών και χριστιανικών οργανώσεων, ιδίως ευαγγελικών. Η κυβέρνηση του νιγηριανού προέδρου Μπόλα Τινούμπου απέρριψε τις κατηγορίες του Τραμπ, σημειώνοντας πως οι επιθέσεις πλήττουν Νιγηριανούς ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, πάντως διαβεβαίωσε πως διεξάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια.

Η Νιγηρία, χώρα μοιρασμένη σχεδόν εξίσου ανάμεσα στον μουσουλμανικό βορρά και στον χριστιανικό νότο, είναι θέατρο πολλαπλών κρίσεων ασφαλείας, με θύματα χριστιανούς και μουσουλμάνους, γενικά χωρίς καμιά διάκριση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News