Ρεκόρ εξοπλισμών στην Ιαπωνία, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με την Κίνα

Στην έγκριση αμυντικού προϋπολογισμού-ρεκόρ προχώρησε το υπουργικό συμβούλιο της Ιαπωνίας, την ώρα που οι εντάσεις με την Κίνα κλιμακώνονται επικίνδυνα και το Πεκίνο να κατηγορεί το Τόκιο ότι «τροφοδοτεί μια κούρσα εξοπλισμών στο Διάστημα».

Το προσχέδιο του αμυντικού προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, που εγκρίθηκε την Παρασκευή, ξεπερνά τα 9 τρισ. γιεν (περίπου 58 δισ. δολάρια) και είναι αυξημένο κατά 9,4% σε σχέση με τον προηγούμενο, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Απρίλιο. Πρόκειται για την τέταρτη χρονιά του πενταετούς προγράμματος της Ιαπωνίας, με στόχο τον διπλασιασμό των στρατιωτικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ.

Ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού δίνει έμφαση στην ενίσχυση της λεγόμενης «ικανότητας αντεπίθεσης» και της παράκτιας άμυνας, με πυραύλους επιφανείας-πλοίου και μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα.

Ειδικότερα, για την προστασία των ακτών, η Ιαπωνία θα διαθέσει 100 δισ. γιεν ( σχεδόν 7οο εκατ. δολάρια) για την ανάπτυξη «μαζικής κλίμακας» μη επανδρωμένων εναέριων, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων drones, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για επιτήρηση και άμυνα στο πλαίσιο ενός συστήματος με την ονομασία «Shield», που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2028, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Αμυνας.

Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών έρχεται σε μια περίοδο ολοένα και πιο τεταμένων σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο, έγραψε ο Guardian.

Η Κίνα αντιδρά σταθερά στην ενίσχυση της ιαπωνικής άμυνας, ωστόσο οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν δραματικά τον περασμένο μήνα, όταν η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η χώρα της «πιθανότατα θα εμπλακεί στρατιωτικά» σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης κατά της Ταϊβάν, στο πλαίσιο των σχεδίων του Πεκίνου για προσάρτηση του νησιού.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν οργισμένη αντίδραση από την Κίνα, η οποία απάντησε με σειρά διπλωματικών και οικονομικών αντιποίνων. Η Τακαΐτσι αρνήθηκε να ανακαλέσει, ενώ η ιαπωνική κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της δεν συνιστούν αλλαγή στη στρατηγική άμυνας της χώρας.

Κινέζοι αξιωματούχοι συνεχίζουν πάντως να επιτίθενται δημοσίως στο Τόκιο, αξιοποιώντας κάθε στρατιωτική ή τεχνολογική ανακοίνωση.

Το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σε τακτική ενημέρωση ότι οι πρόσφατες εξελίξεις της Ιαπωνίας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας – ορισμένες εκ των οποίων σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες – «επιταχύνουν την οπλοποίηση και στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος και τροφοδοτούν μια κούρσα διαστημικών εξοπλισμών».

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, από τον Μάρτιο του 2023 η Ιαπωνία έχει εκτοξεύσει αρκετούς πυραύλους, μεταφέροντας διαστημικά φορτία και δορυφόρους για συστήματα GPS και συλλογή πληροφοριών.

«Δεδομένου ότι οι επιθετικοί μιλιταριστές της Ιαπωνίας στο παρελθόν εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικές επιθέσεις και ότι σήμερα η χώρα ακολουθεί μια επιθετική διαστημική πολιτική, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυξάνονται οι ανησυχίες για ένα νέο σενάριο τύπου Περλ Χάρμπορ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας, Ζανγκ Σιαογκάνγκ.

Υπενθυμίζεται ότι το μεταπολεμικό Σύνταγμα της Ιαπωνίας απαγορεύει τη χρήση βίας για την επίλυση διεθνών διαφορών. Ωστόσο, τροποποίηση του 2015 – που ψηφίστηκε επί πρωθυπουργίας του Σίνζο Aμπε, πολιτικού μέντορα της Τακαΐτσι – επιτρέπει την άσκηση συλλογικής αυτοάμυνας σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και όταν η χώρα δεν δέχεται άμεση επίθεση.

Η ισχύουσα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της Ιαπωνίας χαρακτηρίζει την Κίνα ως τη μεγαλύτερη στρατηγική πρόκληση και προβλέπει πιο ενεργό ρόλο της χώρας στη συνεργασία ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ημέρα, το κινεζικό υπουργείο Aμυνας εξαπέλυσε επίθεση και κατά των ΗΠΑ για τη συνεχιζόμενη στήριξή τους προς την Ταϊβάν, μία εβδομάδα μετά την έγκριση μαζικής πώλησης αμερικανικών όπλων άνω των 10 δισ. δολαρίων προς την Ταϊπέι.

Αν και η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει διπλωματικά την Ταϊβάν, αποτελεί τον σημαντικότερο σύμμαχό της απέναντι στις απειλές προσάρτησης από την Κίνα και, βάσει αμερικανικού νόμου, υποχρεούται να της παρέχει τα μέσα για την άμυνά της.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε επίσης τον Νόμο Εθνικής Aμυνας, ο οποίος προβλέπει τη διάθεση έως και 1 δισ. δολαρίων το 2026 για συνεργασία ασφαλείας που σχετίζεται με την Ταϊβάν.

Ο Ζανγκ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «ενθαρρύνουν τις αποσχιστικές τάσεις υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» και υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η Κίνα βρίσκεται σε πολυετή διαδικασία εκτεταμένου εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, με βασικό στόχο –μεταξύ άλλων– την ικανότητα στρατιωτικής κατάληψης της Ταϊβάν.

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία που πρέπει να «επανενωθεί» με την ηπειρωτική χώρα, ωστόσο η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του νησιού απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο. Το ταχέως αναπτυσσόμενο ναυτικό και η πολεμική αεροπορία της Κίνας επιχειρούν πλέον σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τα σύνορα της χώρας, εμπλεκόμενες σε σειρά περιστατικών με άλλες στρατιωτικές δυνάμεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κινεζικά μαχητικά κλείδωσαν τα ραντάρ τους σε ιαπωνικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια ασκήσεων κοντά στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, γεγονός που προκάλεσε έντονη διαμαρτυρία του Τόκιο.

Το «κλείδωμα» ραντάρ θεωρείται μία από τις πιο επιθετικές ενέργειες, καθώς αποτελεί σαφή ένδειξη πιθανής επίθεσης και αναγκάζει το στοχοποιημένο αεροσκάφος να προβεί σε ελιγμούς αποφυγής.

Ο Ζανγκ υποστήριξε τέλος ότι οι αμυντικές δαπάνες της Κίνας είναι «λογικές και μετριοπαθείς» και ότι οι στρατιωτικές της δραστηριότητες βρίσκονται «πλήρως εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», κατέληξε το δημοσίευμα του Guardian.

