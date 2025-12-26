Χριστουγεννιάτικο «δώρο ζωής»- συγγενείς 57χρονου χάρισαν ελπίδα με δωρεά οργάνων

Ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης έστειλε ανήμερα των Χριστουγέννων η οικογένεια 57χρονου άνδρα που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Παρά τον βαρύ προσωπικό τους πόνο, οι συγγενείς του πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Συγκεκριμένα, αποφάσισαν τη δωρεά των δύο νεφρών και των κερατοειδών του 57χρονου. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου προγραμματίστηκε η διαδικασία των μεταμοσχεύσεων σε συμβατούς λήπτες.

Μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, οι γιατροί προχώρησαν σε μια συμβολική αλλά βαθιά συγκινητική κίνηση: σήκωσαν τα χέρια ψηλά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τις ευχαριστίες και τον σεβασμό τους τόσο προς τον ίδιο τον 57χρονο όσο και προς την οικογένειά του, για το μεγαλείο ψυχής που επέδειξαν μέσα σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής τους.

Σημειώνεται ότι οι κερατοειδείς μπορούν να μεταμοσχευθούν σε περισσότερους από έναν λήπτες, γεγονός που πολλαπλασιάζει το αποτύπωμα της συγκεκριμένης δωρεάς.

Την ίδια ώρα, η ανάγκη για μοσχεύματα παραμένει τεράστια: μόνο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο χρόνος αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού ξεπερνά τα οκτώ έως δέκα χρόνια, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο περισσότεροι από 1.300 ασθενείς περιμένουν το κατάλληλο μόσχευμα.

Σε ανακοίνωσή του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», η διοίκησή του εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

