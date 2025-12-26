Κλειστά θέατρα το Σάββατο (27/12) – Απεργούν ηθοποιοί και μουσικοί

Κλειστά θα παραμείνουν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, τα θέατρα σε όλη τη χώρα, λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις των ηθοποιών και των υπόλοιπων εργαζομένων στον χώρο του θεάτρου.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή του, η απεργία στρέφεται ενάντια στην «αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων» και πραγματοποιείται με τη στήριξη όλων των σωματείων εργαζομένων στο θέατρο, καθώς και της Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, στόχος της απεργιακής κινητοποίησης είναι να ασκηθεί πίεση στις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του θεατρικού χώρου, την ΕΝΘΕΠΑ και την ΠΕΕΘ, προκειμένου να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και να προχωρήσουν στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι πολίτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις της συγκεκριμένης ημέρας θα μπορούν να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους.

