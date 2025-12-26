Τι λέει για τη λογοκρισία ένα κομμένο επεισόδιο του CBS News

Η αμερικανίδα δημοσιογράφος Μπάρι Γουάις, έγραψε η Corriere della Sera, έγινε γνωστή όταν επέκρινε τη λογοκρισία των New York Times και εγκατέλειψε αυτό το media, το 2020. Τότε είπε ότι οι ΝΥΤ ήταν τόσο… προοδευτικοί, που δεν ανέχονταν τις διαφορετικές απόψεις, σαν τη δική της. Τώρα, όμως, συνέχισε η Corriere, που η Γουάις έγινε διευθύντρια του αμερικανικού δικτύου CBS News, μπλοκάρισε τη μετάδοση ενός επεισοδίου της δημοφιλούς εκπομπής «60 Minutes» επειδή αυτό ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η Corriere έγραψε τι περιελάμβανε το κομμένο επεισόδιο. «Ανέφερε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε φυλακή της Βενεζουέλας, όπου οι ΗΠΑ έχουν στείλει μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων χωρίς δίκη, στο πλαίσιο των μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το τμήμα περιείχε αρκετές συνεντεύξεις με μετανάστες-φυλακισμένους». Στα social media το CBS News ανέφερε: «Το πρόγραμμα για την εκπομπή ‘‘60 Minutes’’ που αφορά τη φυλακή θα προβληθεί σε μελλοντική μετάδοση».

Και ένας εκπρόσωπος του CBS News δήλωσε αργότερα σε email ότι το θέμα «απαιτούσε περαιτέρω έρευνα». Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει νέα ημερομηνία μετάδοσης.

Η ρεπόρτερ που έκανε το επεισόδιο, σε εσωτερικό μήνυμά της κατηγόρησε το δίκτυο και τη διευθύντρια ότι λογόκριναν το επεισόδιο για πολιτικούς λόγους, ανέφερε το Reuters, το οποίο μίλησε με υπαλλήλους του CBS, αλλά και οι ΝΥΤ. «Η ιστορία μας έχει εξεταστεί πέντε φορές και έχει εγκριθεί τόσο από τους δικηγόρους του CBS όσο και από την επιτροπή προτύπων και πρακτικών» έγραψε η ρεπόρτερ. «Είναι αντικειμενικά σωστή. Κατά την άποψή μου, η απόσυρσή της τώρα, αφού έχει περάσει κάθε αυστηρή εσωτερική αξιολόγηση, δεν είναι συντακτική απόφαση, αλλά πολιτική».

Σύμφωνα με τους NΥΤ η Γουάις πρότεινε προσθήκη μιας συνέντευξης με τον Στίβεν Μίλερ, τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, άτομο που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, ή με κάποιον άλλον ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο. Η Weiss αμφισβήτησε επίσης τη χρήση του όρου «μετανάστες» για να περιγράψει όσους απελάθηκαν, τονίζοντας ότι βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ. Και ο Τραμπ αναφέρει συστηματικά τους παράτυπους μετανάστες ως «αλλοδαπούς».

Οι New York Times σχολίασαν ότι είναι δύσκολη υπόθεση η προσθήκη συνέντευξης σε τηλεοπτική εκπομπή και ότι η Γουάις το γνώριζε καλά αυτό όμως ανακοίνωσε την επιθυμία της στην ρεπόρτερ επίτηδες καθυστερημένα, ώστε να κοπεί το επεισόδιο. Επίσης έγραψαν ότι η ρεπόρτερ είχε ζητήσει σχολιασμό από τον Λευκό Οίκο και από το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά της τον αρνήθηκαν. «Αν η άρνηση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στο ρεπορτάζ γίνει λόγος ακύρωσής του, ουσιαστικά τους έχουμε δώσει το δικαίωμα να φιμώνουν οποιαδήποτε ιστορία θεωρούν άβολη» έγραψε η ρεπόρτερ.

«Προωθούμε αυτήν την ιστορία στα social media εδώ και ημέρες. Οι τηλεθεατές μας την περιμένουν. Αν δεν προβληθεί χωρίς αξιόπιστη εξήγηση, το κοινό θα την αναγνωρίσει σωστά ως λογοκρισία από πλευράς επιχείρησης. Ανταλλάσσουμε 50 χρόνια φήμης και χρυσού κανόνα για μία εβδομάδα πολιτικής ηρεμίας» πρόσθεσε. «Με νοιάζει πολύ αυτή η εκπομπή για να περιμένω και να την παρακολουθώ να διαλύεται χωρίς να δώσω μάχη».

Και σε ανάρτησή του στο X ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατήγγειλε τα πολιτικά κίνητρα πίσω από την καθυστέρηση. «Ο Τραμπ και οι δισεκατομμυριούχοι φίλοι του προσπαθούν να διαμορφώσουν αυτό που βλέπουν και ακούν οι άνθρωποι για να δημιουργήσουν τη δική τους εναλλακτική πραγματικότητα» έγραψε ο Σούμερ. «Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δικαίωμα βέτο στο ποιες ιστορίες θα ειπωθούν. Το CBS πρέπει να μεταδώσει την πλήρη, μη επεξεργασμένη εκδοχή αυτής της ιστορίας το συντομότερο δυνατό. Ενας ελεύθερος Τύπος δεν υποκλίνεται στον πρόεδρο».

Η Γουάις, η οποία εγκατέλειψε τις προηγούμενες ηπίως προοδευτικές θέσεις της για να ασπαστεί ολοένα και περισσότερο το δεξιό MAGA, διορίστηκε επικεφαλής του CBS News μετά την εξαγορά του από τον Ντέιβιντ Ελισον, γιο του χρηματοδότη του Τραμπ, Λάρι Ελισον. Και όλα αυτά ενώ η εταιρεία media που κατέχει και το CBS προσπαθεί να ολοκληρώσει την εξαγορά της Warner Bros, εξαγορά που απαιτεί και την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Γουάις αναφέρεται απευθείας στον Ντέιβιντ Ελισον, επικεφαλής της Paramount Skydance, της μητρικής εταιρείας του CBS, η οποία προσφέρει πολλά δισ. δολάρια για την Warner Bros Discovery, το αποτέλεσμα της οποίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, τον αφορά. Την περασμένη Δευτέρα, ο πατέρας Eλισον, δισεκατομμυριούχος και συνιδρυτής της Oracle, ανακοίνωσε ότι θα εγγυηθεί προσωπικά 40,4 δισ. δολάρια σε μετοχές ως μέρος της προσφοράς, έγραψαν οι ΝΥΤ.

Οσο για τον Τραμπ, είχε προηγουμένως μηνύσει την εκπομπή «60 Minutes», κατηγορώντας τη για μεροληψία. Η αγωγή, όχι τυχαία κατά την Corriere, διευθετήθηκε εξωδικαστικά, με το CBS News να πληρώνει στον Τραμπ 16 εκατ. δολάρια, αν και οι ειδικοί υπέθεταν ότι το CBS News θα κέρδιζε τη δίκη. Αλλά η Paramount (ιδιοκτήτρια του CBS News) και η Skydance Media περίμεναν την έγκριση για τη συγχώνευσή τους, η οποία εξαρτιόταν από την FCC, μια υπηρεσία που ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δηλαδή, από τον Τραμπ.

Προσφάτως ο πρόεδρος επέστρεψε στην κριτική κατά της εκπομπής «60 Minutes» επειδή πήρε συνέντευξη από τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Αυτή ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, αλλά ανένηψε και έγινε πολύ ένθερμη κατήγορός του εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η διαμάχη γύρω από το επεισόδιο για τις φυλακές της Βενεζουέλας δείχνει πώς ο διορισμός της Weiss ουσιαστικά οδηγεί το CBS News σε υποστήριξη του Τραμπ. Εν τω μεταξύ, η μητρική εταιρεία του προσπαθεί να αγοράσει το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, που έχει δεχθεί επανειλημμένως επιθέσεις από τον Τραμπ

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News