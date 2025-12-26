Γερμανικό «όχι» στη συμμετοχή σε διεθνή δύναμη ασφαλείας στη Γάζα

Η Γερμανία δεν προτίθεται, προς το παρόν, να συμμετάσχει σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γιόχαν Βάντεφουλ, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια αποστολή ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στα σχέδια δημιουργίας νέων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Αναφερόμενος στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βάντεφουλ τόνισε ότι μια διεθνής δύναμη στη Γάζα «δεν θα ήταν απλώς δύναμη διαμεσολάβησης, αλλά θα έπρεπε, εάν χρειαστεί, να επιβάλει την ασφάλεια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο».

Οπως είπε χαρακτηριστικά στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, «πολλοί δεν μπορούν να φανταστούν Γερμανούς στρατιώτες να αναλαμβάνουν έναν τέτοιο ρόλο , ιδίως σε αυτή την περιοχή», προσθέτοντας ότι το Βερολίνο δεν θα συμμετάσχει σε δύναμη σταθεροποίησης στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με ανταπόκριση της Φαίης Καραβίτη, από το Βερολίνο, για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός διευκρίνισε ωστόσο ότι η Γερμανία παραμένει έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στις δομές που περιγράφονται στο σχετικό ψήφισμα του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σημείωσε δε, ότι το Βερολίνο δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή, για παράδειγμα, στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, ωστόσο η οργάνωση αρνείται κατηγορηματικά να παραδώσει τον οπλισμό της.

Παρά την επιφυλακτικότητα ως προς τη στρατιωτική εμπλοκή, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι η Γερμανία επιθυμεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της περιοχής. «Θα ήταν σημαντικό να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πολύ σύντομα με την ανασυγκρότηση της Γάζας», δήλωσε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο παγίωσης μιας κατάστασης όπου ένα τμήμα της περιοχής θα ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό και ένα άλλο από τη Χαμάς.

Επανέλαβε δε ότι η Γερμανία διατηρεί ειδική σχέση με το Ισραήλ και φέρει ιδιαίτερη ιστορική ευθύνη απέναντι στο κράτος αυτό, λόγω του Ολοκαυτώματος.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για υπομονή στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου, εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από την έναρξη μιας ουσιαστικής προσπάθειας ανασυγκρότησης της Γάζας». Κάλεσε δε τα κράτη της περιοχής να συμβάλουν και με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κατάσταση, σημείωσε ότι η βοήθεια φτάνει στη Λωρίδα της Γάζας σε αυξανόμενους αριθμούς, αλλά παραμένει ανεπαρκής. Εχουν ανοίξει περισσότερα συνοριακά περάσματα και η πρόσβαση από την Ιορδανία έχει βελτιωθεί αισθητά, ωστόσο «συνολικά η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική», εκτίμησε.

Τόνισε ακόμη ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οργανισμοί βοήθειας, που υποστηρίζονται και από τη Γερμανία, χρειάζονται επειγόντως πλήρη πρόσβαση.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας επέκρινε έντονα την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για τη δημιουργία 19 νέων οικισμών στη Δυτική Οχθη. «Μακροπρόθεσμα, το Ισραήλ και η ασφάλειά του θα εξυπηρετούνταν καλύτερα από μια λύση δύο κρατών» επισήμανε, προειδοποιώντας ότι η επέκταση των οικισμών απειλεί να καταστήσει αυτή την προοπτική ανέφικτη.

