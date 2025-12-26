Πώς χάθηκε το Falcon 50 από τα ραντάρ – τα σενάρια της συντριβής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των τουρκικών Αρχών για τα αίτια της συντριβής του μοιραίου αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους τον επιτελάρχη των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ αλ-Χαντάντ και μία Ελληνίδα αεροσυνοδό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο Esenboğa της Αγκυρας, με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης.

Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα και τεσσάρων εισαγγελέων, ενώ κρίσιμης σημασίας θεωρείται το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί και ανακτηθεί τόσο η συσκευή καταγραφής ήχου του πιλοτηρίου (CVR) όσο και το «μαύρο κουτί», δηλαδή ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (FDR).

Δύο «μαύρα κουτιά» έχουν ήδη αποσταλεί στη Γαλλία, η οποία επιλέχθηκε ως ουδέτερη χώρα για την ανάλυσή τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη προκαταρκτικής έκθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Falcon 50 συνετρίβη περίπου δύο χιλιόμετρα νότια του χωριού Κεσικαβάκ, στην περιοχή Χαϊμάνα της Αγκυρας.

Από την πτώση δεν επέζησε κανείς από τους επιβαίνοντες: εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, έχασαν τη ζωή τους τέσσερις υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι της λιβυκής αποστολής στην Τουρκία, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

Ο τούρκος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε ότι, με την ολοκλήρωση της έρευνας, όλα τα ευρήματα θα δοθούν στη δημοσιότητα «με πλήρη διαφάνεια προς το έθνος μας και τη διεθνή κοινότητα».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που μεταφέρουν τουρκικές πηγές, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ηλεκτρικής βλάβης, καθώς –όπως ανέφερε ο υπουργός– ο πιλότος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου ζητώντας επείγουσα προσγείωση, προτού το αεροσκάφος εξαφανιστεί από τα ραντάρ και συντριβεί λίγο αργότερα νότια της Αγκυρας.

Οι οκτώ σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Αγκυρας, όπου ξεκίνησαν νεκροψίες και ιατροδικαστικές εξετάσεις σε συνεργασία τουρκικών και λιβυκών Αρχών.

Για την ταυτοποίηση ελήφθησαν δείγματα DNA από συγγενείς, ενώ έχει αποφασιστεί ο επαναπατρισμός των σορών των θυμάτων από τη Λιβύη, ύστερα από τελετή στην αεροπορική βάση Ακιντζί.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ-Μάνφι, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του και διαβεβαιώνοντας ότι οι έρευνες στο σημείο της συντριβής «συνεχίζονται χωρίς διακοπή».

Το σημείο της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ολα τα συντρίμμια του αεροσκάφους έχουν περισυλλεγεί και εξετάζονται εξονυχιστικά, σύμφωνα με το Anadolu.

Το «μαύρο κουτί» θα εξεταστεί αρχικά από το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών του τουρκικού υπουργείου Μεταφορών, το οποίο θα συντάξει την προκαταρκτική έκθεση, πριν αποσταλεί -μαζί με τον καταγραφέα ήχου- στο εξωτερικό, για περαιτέρω ανάλυση.

Παράλληλα, συνεχίζονται τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονταν οι πιλότοι πριν από την πτήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Anadolu, ελέγχονται τα πρότυπα ύπνου, τα γεύματα, ενδεχόμενη κατανάλωση αλκοόλ ή φαρμάκων, καθώς και η ψυχολογική τους κατάσταση.

Η Εισαγγελία έχει ζητήσει επίσης εκθέσεις από τεχνικούς εμπειρογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αεροσκάφος ήταν αξιόπλοο και αν υπήρξαν παραλείψεις κατά την τελευταία συντήρησή του.

Στον φάκελο της υπόθεσης έχουν ενταχθεί καταγραφές από κάμερες του αεροδρομίου, καθώς και όλες οι ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ πύργου ελέγχου και πληρώματος.

Παράλληλα, εξετάζεται αν τα ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν κατά τη συντήρηση πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενώ δείγματα έχουν ληφθεί τόσο από το βυτιοφόρο καυσίμων όσο και από τα συντρίμμια, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιμόλυνσης ή χρήσης ακατάλληλου καυσίμου.

Στην έρευνα θα συνεκτιμηθούν και τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα της ώρας της συντριβής.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι, εφόσον προκύψει πως το δυστύχημα οφείλεται σε τεχνική αστοχία ή κατασκευαστικό ελάττωμα, θα αναζητηθούν όλες οι προβλεπόμενες ευθύνες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί τέλος δημοσίευμα της Hurriyet, σύμφωνα με το οποίο μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία αποφεύχθηκε για μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Οπως αναφέρουν ειδικοί που επικαλείται η εφημερίδα, αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για μισό λεπτό ακόμη, θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ.

Κάτοικοι του χωριού ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο της πτώσης, αντικρίζοντας συντρίμμια διασκορπισμένα σε χωράφια και δασικές εκτάσεις.

Τα τελευταία δραματικά λεπτά του Falcon πριν τη συντριβή

Τη συγκλονιστική συνομιλία του κυβερνήτη του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου λίγο πριν την συντριβή έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:17 τοπική ώρα από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Αγκυρας με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη.

Στις 20:25 του δόθηκε άδεια να ανέλθει στα 34.000 πόδια.

Εξι λεπτά αργότερα, στις 20:31, ενώ βρισκόταν περίπου στα 32.000 πόδια, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα ανάγκης «PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN», αναφέροντας γενική ηλεκτρική βλάβη και ζητώντας διανυσμάτωση ραντάρ για επιστροφή στην Αγκυρα.

Στις 20:32 οι ελεγκτές του παρείχαν πορεία και επίπεδο καθόδου.

Στις 20:33 ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατά στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στην επικοινωνία, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου, ενώ το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης.

Στις 20:35 το Falcon εξέπεμψε εκ νέου «PAN-PAN» και έλαβε νέες οδηγίες για διανυσμάτωση και κάθοδο.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 20:36, η επικοινωνία άρχισε να διακόπτεται, η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη και καταγράφηκαν μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πλήρως από τα ραντάρ και δεν υπήρξε καμία απάντηση στις κλήσεις των ελεγκτών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω διαφορετικών συχνοτήτων για περίπου πέντε λεπτά.

