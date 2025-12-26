Βαρδούσια: Νεκροί οι ορειβάτες που αγνοούνταν – καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ που εκτυλίχθηκε στα χιονισμένα Βαρδούσια Ορη, στην ορεινή Φωκίδα. Οι διασώστες εντόπισαν τέσσερα άτομα – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένα κάτω από χιονοστιβάδα, έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει από τη στιγμή που οι ορειβάτες δεν έδωσαν κανένα σημείο ζωής, αφότου αναχώρησαν ανήμερα των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για προγραμματισμένη ορειβατική διαδρομή σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο της περιοχής. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη τους, ενώ τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμειναν εκτός δικτύου, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Αμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές και στήθηκε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση από την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ από νωρίς drone «χτένιζε» από αέρος δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής. Οι έρευνες ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη συμμετοχή της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας και της 8ης ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και εθελοντών.

Οι διασώστες επιχειρούσαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες: χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα, βαθύ χιόνι που έφτανε έως το γόνατο, απότομες πλαγιές και επικίνδυνη μορφολογία εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΡΤnews, οι ομάδες είχαν φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, συνεχίζοντας την αναζήτηση σε ένα πεδίο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητικό ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες.

Το όχημα των ορειβατών εντοπίστηκε, ενώ από το σημείο αυτό ξεκινούσε η ανάβασή τους προς την κορυφή Κόρακας, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά. Ελεγχος πραγματοποιήθηκε και στα δύο καταφύγια της περιοχής, τα οποία ωστόσο ήταν κλειστά και δεν βρέθηκε κανένα ίχνος παρουσίας τους.

Φίλοι και τοπικοί ορειβάτες συμμετείχαν στις έρευνες, χωρίς αποτέλεσμα. Οπως ανέφεραν, παρά τη γνώση της διαδρομής και την καλή φυσική κατάσταση των ορειβατών – δύο εκ των οποίων χαρακτηρίζονται έμπειροι – οι καιρικές συνθήκες και το χιόνι καθιστούσαν την περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι διασώστες εξέταζαν από νωρίς σοβαρά το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, καθώς οι συνθήκες θεωρούνταν ιδανικές για την εκδήλωσή της.

Οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι, όσο περνούσαν οι ώρες και με δεδομένες τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί μειώνονταν δραματικά.

Τελικά, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, χωρίς τις αισθήσεις τους, βάζοντας τραγικό τέλος σε μια επιχείρηση που κράτησε την αγωνία σε συγγενείς, φίλους και διασώστες επί δύο ημέρες.

Η περιοχή των Βαρδουσίων θεωρείται από τους πλέον απαιτητικούς ορειβατικούς και αναρριχητικούς προορισμούς της χώρας, ιδίως τον χειμώνα, όπου ακόμη και μικρά λάθη μπορεί να αποβούν μοιραία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News