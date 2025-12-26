Διάσωση 361 αλλοδαπών από το Λιμενικό, νότια της Γαύδου

Φωτογραφία αρχείου από παλαιότερη διάσωση μεταναστών στη Γαύδο | ΙΝΤΙΜΕ

Σε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές νότια της Γαύδου, διασώζοντας περίπου 361 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος.

Το σκάφος εντοπίστηκε σε απόσταση 35 ναυτικών μιλίων από το νησί, σε θαλάσσια περιοχή αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σημείο έσπευσε άμεσα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της Frontex.

Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί δεύτερο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, 30 ακόμη αλλοδαποί, που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Και αυτοί μεταφέρθηκαν χωρίς προβλήματα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης καταγράφει το τελευταίο διάστημα αυξημένη δραστηριότητα μεταναστευτικών ροών, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News