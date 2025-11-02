Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 27 Οκτ.-2 Νοεμβρίου

Φορτικό μαρκάρισμα από σκίουρο, πιπίλες για πεθαμένους, τα λάβαρα του ΟΧΙ. Περιποιήσεις στον Γκάντι, καμήλες του Σινικού Τείχους, δεήσεις στον Ηλιο. Τρομακτική η «Μελίσα» από ψηλά, αδυσώπητη κάτω. Η Νεφερτίτη και η μπουγάδα, MAGAκια της Νότιας Κορέας, το όρος Φούτζι όπως το είδε ο Τραμπ
Ο αλμπίνος σκίουρος παρέβλεψε το κακόγουστο στυλ του ανθρώπου, όρθωσε ανάστημα και απαίτησε λεβέντικα το σνακ
REUTERS/Esa Alexander
Αντικομμουνιστές Νοτιοκορεάτες, τύπου MAGA, ανέμισαν τεράστια αστερόεσσα προς τιμήν του Τραμπ, υβρίζοντας και την Κίνα
Woohae Cho/Getty Images/Ideal image
Εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την ετήσια πυροσβεστική άσκηση που έγινε σε τιμημένο από την UNESCO ιαπωνικό χωριό
EPA/JIJI PRESS
Για την Ημέρα των Νεκρών οι Μεξικανοί έβαψαν καταλλήλως ακόμη και μωρά και νήπια, αθώα στόματα με πιπίλες
REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Μέσα από το φινιστρίνι του Air Force One ο Τραμπ αντίκρισε το μυθικό για τους Ιάπωνες όρος Φούτζι ελαφρώς χιονισμένο
Andrew Harnik/Getty Images/Ideal image
Ινδουίστριες ανέπεμψαν δεήσεις στον «θεό» Ηλιο μέσα στον φημισμένο για τη μόλυνσή του ποταμό Γιαμούνα
REUTERS/Bhawika Chhabra
Δορυφορική εικόνα της τροπικής καταιγίδας «Μελίσα», καρέ που σε κάνει να μακαρίζεις τη Μεσόγειο
CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS
Δύο Τζαμαϊκανές, μάνα και κόρη, φωτογραφήθηκαν δίπλα στους τσίγκους της παράγκας τους που συνέθλιψε η «Μελίσα»
REUTERS/Octavio Jones
Εξω από τη βρετανική Βουλή η Greenpeace έκλεισε σε κλουβί τον Γκάντι, ενώ για τα υπόλοιπα φρόντισαν τα περιστέρια
REUTERS/Jack Taylor
Σκυλιά έβγαλαν βόλτα καλιφορνέζο νέο μπροστά στα αδιάφορα για τέτοια μικροπράγματα κύματα του Ειρηνικού
REUTERS/Mike Blake
Φθινοπωρινό σκηνικό γαλήνης από λονδρέζικο πάρκο, με διαβάτη, ξεραμένα φύλλα και κοκκκινοπράσινη βραγιά
REUTERS/Toby Melville
Σοβαρά παιδάκια συμμετείχαν στο πάρτι γενεθλίων τής 72χρονης ελεφαντίνας Μο σε ζωολογικό πάρκο της Μιανμάρ
EPA/Nyein Chan Naing
Καμήλες κατέλαβαν «στρατηγικό πύργο» του Σινικού Τείχους και γιόρτασαν το κατόρθωμά τους με αναμνηστικό κλικ
REUTERS/Maxim Shemetov
Προσεκτική εξέταση ταλαιπωρημένου χαρτονομίσματος από Παλαιστίνια, αφού η Γάζα ξέμεινε και από μετρητά
REUTERS/Mahmoud Issa.
Γιγαντοαφίσα με τη Νεφερτίτη δίπλα σε μπαλκόνι με μπουγάδα, στην Γκίζα, όπου εγκαινιάστηκε αρχαιολογικό μουσείο
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Οι ένδοξες πολεμικές σημαίες του Πεζικού κυμάτισαν στη Θεσσαλονίκη και στην εφετινή παρέλαση του ΟΧΙ
Κωνσταντίνος Τσακαλίδης/SOOC
