Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 27 Οκτ.-2 Νοεμβρίου

Φορτικό μαρκάρισμα από σκίουρο, πιπίλες για πεθαμένους, τα λάβαρα του ΟΧΙ. Περιποιήσεις στον Γκάντι, καμήλες του Σινικού Τείχους, δεήσεις στον Ηλιο. Τρομακτική η «Μελίσα» από ψηλά, αδυσώπητη κάτω. Η Νεφερτίτη και η μπουγάδα, MAGAκια της Νότιας Κορέας, το όρος Φούτζι όπως το είδε ο Τραμπ