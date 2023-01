Ζελένσκι: «Πρόεδρε Μπάιντεν, ευχαριστώ για τα 31 Abrams»

Ενθουσιασμένος αλλά και ευγνώμων μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να στείλει άρματα μάχης τύπου Abrams στο Κίεβο εμφανίστηκε με μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την αποστολή 31 τανκς αυτού του τύπου το βράδυ ώρα Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τα σχετικά με το θέμα πρωινά ρεπορτάζ.

Αυτή η αποστολή είναι μέρος της ευρύτερης προσπάθειας των συμμάχων, και δείχνει ότι εξακολουθούν να είναι ενωμένοι απέναντι στη ρωσική εισβολή, είπε ο αμερικανός πρόεδρος. «Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι θα συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την Ουκρανία. Τα Abrams θα βοηθήσουν το Κίεβο να απελευθερώσει εδάφη που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις» δήλωσε ο Μπάιντεν, σχολιάζοντας ταυτόχρονα ότι δεν πρέπει να θεωρηθούν από τη Μόσχα επιθετική απειλή.

«Βοηθάμε την Ουκρανία να υπερασπιστεί και να προστατεύσει την ουκρανική γη. Δεν είναι επιθετική απειλή για τη Ρωσία, δεν υπάρχει επιθετική απειλή για τη Ρωσία» ήταν η ακριβής φράση του προς τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, ο Μπάιντεν παραδέχθηκε ότι η μεταφορά των 31 Abrams ενδέχεται να αποβεί μακρά διαδικασία.

«Η παράδοση αυτών των αρμάτων μάχης στο πεδίο θα πάρει χρόνο. Χρόνο τον οποίο θα μελετήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι Ουκρανοί είναι πλήρως προετοιμασμένοι» είπε.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαιρέτισε την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου για τα 31 Abrams στο Κίεβο, χαρακτηρίζοντάς τη «σημαντικό βήμα στην πορεία προς τη νίκη».

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It’s an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We’re moving forward

