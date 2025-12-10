«Περιμένουμε τους εκπροσώπους σας»: Ανοιγμα της κυβέρνησης στους αγρότες για συνάντηση σε «υψηλό επίπεδο»

Εν μέσω κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά και της αυξανόμενης πίεσης της οποίας γίνονται αποδέκτες οι βουλευτές της ΝΔ από την περιφέρεια, η κυβέρνηση προέβη -διά του εκπροσώπου της- σε νέο άνοιγμα προς τους αγροτοκτηνοτρόφους, καλώντας τους να ορίσουν τους εκπροσώπους τους για μία συνάντηση «σε υψηλό επίπεδο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, χωρίς να αποκλείσει την παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου και του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Ετσι πέρα από την επανάληψη του γνωστού «οι πορτες του διαλόγου είναι ανοικτές», η κυβέρνηση θέτει συγκεκριμένο πλαίσιο για την έναρξη θεσμικού και ουσιαστικού διαλόγου με στόχο την εκτόνωση της κατάστασης και την άρση του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί απο τα συνεχιζόμενα μπλόκα.

Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά και την παρέμβαση των έξι βουλευτών (Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος) για το θέμα των πληρωμών του Μ23 -και στη σκιά των διαμαρτυριών που μεταφέρουν κυβερνητικοί βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές- ως βαλβίδα αποσυμπίεσης επιχειρείται να λειτουργήσει η συνάντηση που έχουν την Τετάρτη με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ενόψει και της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την Παρασκευή.

Προηγουμένως -και ειδικά για το θέμα των πληρωμών- πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Κώστα Τσιάρα και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθώς και του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδά.

«Ορίστε εκπροσώπους και την επόμενη ημερα συνάντηση»

Το μήνυμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, προς τους αγρότες ήταν σαφές: Μόλις ορίσουν αντιπροσωπεία, θα γίνει και η συνάντηση με την κυβέρνηση, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του στο Action24, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο η εν λόγω συνάντηση να είναι με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Επισημαίνοντας τα προβλήματα που έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται αισθητά στην αγορά -ενόψει και Χριστουγέννων- εξαιτίας της κατάστασης με τα συνεχιζόμενα μπλόκα, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κάλεσε τους αγρότες να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, ώστε την επόμενη ημέρα κιόλας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να πραγματοποιηθεί η συνάντηση «σε υψηλό επίπεδο».

Αφησε μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο η συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών να γίνει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εφόσον όμως πρώτα αυτοί οριστούν ονομαστικά και προσέλθουν με συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων.

Θα πρέπει «να ορίσουν συγκεκριμένη επιτροπή αντιπροσώπευσης και την επόμενη στιγμή, την επόμενη ημέρα το πολύ, θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης, για να συμπληρώσει:

«Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα όχι μαξιμαλιστικά αιτήματα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες, όχι μόνο στους αγρότες, όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, δεν είναι η κυβέρνηση που δίνει παραπάνω ή τάζει παραπάνω από όσα αντέχει η οικονομία υποθηκεύοντας το μέλλον όπως έγινε τη δεκαετία του ’80. Ποια κυβέρνηση έδωσε λύση για το ρεύμα; Η δική μας».

Κατά τα άλλα, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε μεν τον σεβασμό της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, καταδίκασε ωστόσο τις παραβατικές συμπεριφορές από μερίδα διαμαρτυρόμενων αγροτών τις τελευταίες ημέρες.

«Αυτοί που χτυπάνε ανθρώπους στο κεφάλι και καταστρέφουν περιπολικά δεν είναι το υγιές κομμάτι του πρωτογενούς τομέα και πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και όχι όπως η αντιπολίτευση που χαϊδεύει αυτιά: είναι τραμπούκοι και εγκληματίες, πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», ξεκαθάρισε και ακολούθως χαρακτήρισε «ανεκδιήγητες» τις τοποθετήσεις πολιτικών που στηρίζουν τέτοιου είδους συμπεριφορές – «ειδικά αυτές που λένε ότι “ αυτούς λέτε εγκληματική οργάνωση και όχι τον ΟΠΕΚΕΠΕ”- Πούρος λαϊκισμός. Η Δικαιοσύνη θα χαρακτηρίσει συγκεκριμένα αδικήματα», υπογράμμισε.

Με αφορμή τέλος, τις αντιδράσεις (βλέπε εντεινόμενη ανησυχία ενόψει και προεκλογικού έτους) από βουλευές της ΝΔ σε σχέση με τη διαδικασία πληρωμών των αγροτών (καθυστερήσεις, ύψος ποσών και αποκλεισμός δικαιούχων), ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «υπάρχουν μειοψηφίες που θα ελεγχθούν ξανά και ξανά, [διότι] ο κράτος δεν θα δώσει χρήματα σε όσους δεν τα δικαιούνται και στο τέλος οι υγιείς αγρότες θα δουν παραπάνω χρήματα».

«Επειδή βλέπω πολιτικές αντιδράσεις και από δικούς μας βουλευτές», κατέληξε στη σχετική αναφορά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «γίνονται έλεγχοι, όταν ολοκληρωθούν θα έχουμε μέσα στον μήνα και στους υπόλοιπους αγρότες. Εκπροσωπούν ανθρώπους που θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους και καλώς κάνουν για όσους τα δικαιούνται, ρόλος του κράτους, όμως, είναι να ελέγχει, όχι όπως γινόταν εδώ και χρόνια».

