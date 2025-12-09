Μερτς: Μη αποδεκτά τμήματα της στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ

Η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ «δεν ήταν έκπληξη ως προς την ουσία της» για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος σχολίασε ότι τμήματά της είναι «μη αποδεκτά», όπως αναφέρει ανταπόκριση του ertnews.gr από το Βερολίνο.

Η νέα στρατηγική αντικατοπτρίζει περίπου σε όσα είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο του 2025 σημείωσε ο Μερτς. Ο Βανς είχε κατηγορήσει τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και αποκλείουν κόμματα, όπως το ακροδεξιό AfD της Γερμανίας. Ο Μερτς θεωρεί τμήματα της αμερικανικής στρατηγικής ασφαλείας προβληματικά: «Μερικά από αυτά είναι κατανοητά, μερικά είναι ακατανόητα και μερικά είναι απαράδεκτα για εμάς από ευρωπαϊκή οπτική γωνία», είπε ο Μερτς.

Ο Μερτς απέρριψε κατηγορηματικά την κριτική για το δημοκρατικό έλλειμμα, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει καμία ανάγκη οι Αμερικανοί να σώσουν τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αν πραγματικά χρειαστεί, «θα το διαχειριστούμε μόνοι μας», είπε. Το μήνυμά του προς τους Αμερικανούς είναι: Το «Πρώτα η Αμερική» είναι εντάξει, αλλά η αποκλειστική εστίαση στην Αμερική, δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ. «Χρειάζεστε επίσης εταίρους στον κόσμο, και ένας από αυτούς τους εταίρους μπορεί να είναι η Ευρώπη, και αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε τη Γερμανία εταίρο σας», είπε ο Μερτς.

Ο γερμανός καγκελάριος επανέλαβε την πρόσκληση προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη Γερμανία, «εξακολουθεί να ισχύει», είπε. Ο Τραμπ του δήλωσε ότι θέλει να επισκεφθεί τη Γερμανία τον επόμενο χρόνο, ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για την επίσκεψη. Ο παππούς του Τραμπ, Φρίντριχ, μεγάλωσε στη μικρή πόλη Κάλσταντ της Ρηνανίας-Παλατινάτου πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ το 1885. Στην επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο, το δώρο του Μερτς ήταν χρυσό αντίγραφο ενός ιστορικού πιστοποιητικού γέννησης του παππού του Τραμπ, καλώντας τον να επισκεφθεί την πόλη καταγωγής του.

