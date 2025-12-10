«Ασε το μιξάρισμα στον DJ»: Συνελήφθη 49χρονος με σουπερμάρκετ ναρκωτικών στον Νέο Κόσμο

Συνελήφθη στον Νέο Κόσμο 49χρονος DJ-διακινητής ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του σε σουπερμάρκετ ναρκωτικών, με σχετικό τιμοκατάλογο για το πολυπληθές πελατολόγιό του.

Εκτός από τις τιμές των διαθέσιμων ναρκωτικών, στη διάθεση των πελατών του ο συλληφθείς είχε μέχρι και φυλλάδιο με οδηγίες για «ασφαλή χρήση» τους και το διαφημιστικό σλόγκαν στο κάτω μέρος του: «Ασε το μιξάρισμα στον DJ».

O 49χρονος συνελήφθη ενώ έβγαινε από την πολυκατοικία όπου βρισκόταν το διαμέρισμα-σουπερμάρκετ ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου, όσο και σε δώμα της ταράτσας, βρέθηκαν κοκαΐνη, ηρωίνη, κεταμίνη, αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, αμφεταμίνη, μικτού βάρους –3,15– γραμμαρίων, χαρτάκια LSD, MDMA, χαπάκια «XTC» (ecstasy) κ.ά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών καθώς τον Δεκέμβριο του 2016 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή του:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στην Αθήνα, 49χρονος ημεδαπός, για κατοχή και διακίνηση διάφορων μορφών ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φαρμακευτικών δισκίων, αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών και αναβολικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου.

Ειδικότερα, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη, μικτού βάρους -7,25- γραμμαρίων,

βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους -2,3- γραμμαρίων,

ηρωίνη, μικτού βάρους -8,85- γραμμαρίων,

κεταμίνη, μικτού βάρους -115,95- γραμμαρίων,

αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, μικτού βάρους -402- γραμμαρίων,

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικτού βάρους -23,6- γραμμαρίων,

«3MMC» μικτού βάρους -17,8- γραμμαρίων,

«2MMC» μικτού βάρους -1,1- γραμμαρίων,

«3-MMA» μικτού βάρους -6- γραμμαρίων,

αμφεταμίνη, μικτού βάρους -3,15- γραμμαρίων,

-42- χαρτάκια εμποτισμένα με την χημική ουσία «LSD»,

«MDMA» μικτού βάρους -25,95- γραμμαρίων,

-235- διάφορα δισκία, πλήθος θραυσμάτων δισκίων «XTC» (ecstasy),

ζελεδάκι,

χημικές ουσίες κατάλληλες για νόθευση ναρκωτικών μικτού βάρους -22,6- γραμμαρίων,

άγνωστες χημικές ουσίες μικτού βάρους -13,8- γραμμαρίων,

-6- γυάλινα φιαλίδια με ουσίες που εμπίπτουν στον πίνακα απαγορευμένων αναβολικών ουσιών,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-3- κινητά τηλέφωνα και

-2.215- ευρώ

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

