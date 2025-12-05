Το έλεος της αναισθησίας

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου συνέβησαν, σχεδόν ταυτόχρονα, δύο πράγματα: Η ΕΜΥ προειδοποίησε για σφοδρές βροχοπτώσεις –και στην Αττική– για το επόμενο 24ωρο και το ΣΑΤΑ, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, αποφάσισε να παρατείνει την απεργία του μέχρι το Σάββατο. Να αφήσει, δηλαδή, την πόλη χωρίς ένα νευραλγικό μέσο μεταφοράς εν μέσω νεροποντής.

Θα μπορούσε να είναι (ακόμη) ένα διεστραμμένο σχέδιο ταλαιπωρίας των Αθηναίων. Ο,τι κι αν ήταν, απέδωσε: Από το μεσημέρι της Πέμπτης, εκατομμύρια Αθηναίοι βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας, σε δρόμους πνιγμένους από τα νερά αλλά και πηγμένους από την κίνηση, καθώς με τα ταξί εκτός κυκλοφορίας, πολύ περισσότεροι αναγκάστηκαν να πάρουν το αυτοκίνητό τους.

Την ίδια στιγμή, όσοι επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ για τις μετακινήσεις τους, στριμώχνονταν κάτω από τα μικρά στέγαστρα στις στάσεις, περιμένοντας κάποιο λεωφορείο μέσα στην καταιγίδα.

Θα περίμενε κανείς ότι το κράτος και εν προκειμένω το υπουργείο Μεταφορών θα έκανε το αυτονόητο και στοιχειώδες: Να αυξήσει τη συχνότητα των δρομολογίων. Κακώς το περίμεναν, διότι δεν έγινε. Τα λεωφορεία περνούσαν στις συνηθισμένες ώρες τους, τόσο γεμάτα που ήταν αδύνατον να πάρουν άλλους επιβάτες. Οσοι έμεναν έξω, συνέχιζαν απλώς να βρέχονται.

Δεν έχει μεγάλη σημασία στην προκειμένη περίπτωση αν οι οδηγοί ταξί έχουν δίκιο στα αιτήματά τους. Ας πούμε ότι έχουν χίλια δίκια, αν και η κόντρα μεταξύ του προέδρου τους, του Θύμιου Λυμπερόπουλου, και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, είναι και παλιά και σε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτική.

Οσα δίκια και αν έχουν, όμως, αυτό που έκαναν, παρατείνοντας την απεργία τους όσο η πόλη είναι σε συνθήκες πολιορκίας από την κακοκαιρία, δεν στρέφεται εναντίον καμίας κυβέρνησης. Στρέφεται ξεκάθαρα εναντίον των πολιτών.

Και αν οι οδηγοί ταξί νομίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν ταλαιπωρώντας πέρα από κάθε όριο τους πολίτες, το κράτος, από την πλευρά του, αδιαφορεί. Στέλνει το 112 (όπως οφείλει), κλείνει τα σχολεία (μια έμμεση παραδοχή ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες να λειτουργούμε σε οτιδήποτε δεν αποτελεί σχεδόν ιδανική συνθήκη) και αφήνει τον κόσμο να ταλαιπωρείται στους δρόμους.

Γιατί αποφάσισαν οι οδηγοί ταξί να τιμωρήσουν έτσι τον κόσμο; Επειδή ο κόσμος δεν τους ενδιαφέρει. Επειδή ο συνδικαλισμός αυτού του είδους δεν εργάζεται με και για την κοινωνία, αλλά μόνο για τον εαυτό του. Εδώ και χρόνια.

Γιατί δεν πύκνωσαν τα δρομολόγια των ΜΜΜ; Επειδή κανείς δεν σκέφτηκε ότι έτσι θα κέρδιζε μια ουσιαστική αλλά και σημαντική επικοινωνιακή μάχη. Ή, απλώς, επειδή κανείς δεν ενδιαφέρεται.

Συνδικαλισμός, «δικαιώματα» και παχιά λόγια από τη μία, μεγάλα σχέδια και πολιτικές από την άλλη κι εμείς παγιδευμένοι στις νεροποντές, πνιγμένοι από την αδιαφορία και την αναισθησία.

