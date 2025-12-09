Ποιος διώχνει τον Μο Σαλάχ από τη Λίβερπουλ; Ο εγωισμός του

Στις 11 του περασμένου Απριλίου ο Μοχάμεντ («Μο») Σαλάχ φωτογραφήθηκε καθισμένος σε έναν χρυσό θρόνο στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου του «Ανφιλντ». Είχε μόλις υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ (έως το 2027) με ετήσιες αποδοχές άνω των 20 εκατ. ευρώ. Για να τον κρατήσουν κοντά τους οι «Reds» είχαν παρεκκλίνει από μια βασική τους αρχή: να μην ανανεώνουν τη συνεργασία τους με παίκτες που έχουν περάσει τα 30. Και όταν, σπανίως, το κάνουν, να μην είναι γενναιόδωροι.

Δύο μήνες μετά ο Σαλάχ θα έκλεινε τα 33, αλλά η δική του περίπτωση ήταν εξαιρετική. Είχε κάνει μια απίθανη σεζόν και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον δρόμο για την κατάκτηση του τίτλου, τον οποίο η Λίβερπουλ εξασφάλισε δύο εβδομάδες αργότερα, σκοράροντας 29 γκολ και μοιράζοντας 18 ασίστ.

Κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» της Πρέμιερ Λιγκ και ψηφίστηκε «Παίκτης της Χρονιάς» από τους αθλητικούς συντάκτες και την ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της Αγγλίας. Με συνθήματα και πανό οι οπαδοί απαιτούσαν από τη διοίκηση να δώσει στον σύγχρονο θρύλο της ομάδας τους ό,τι ζητούσε προκειμένου να παραμείνει στον σύλλογο.

Αν η στέψη της Λίβερπουλ αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ ήταν απρόσμενη ακόμη και για τους φίλους της, αυτό που συμβαίνει σήμερα με τον αιγύπτιο σούπερ σταρ είναι ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη. Κανείς δεν γνωρίζει –ούτε ο ίδιος ο προπονητής του, Αρνε Σλοτ, όπως παραδέχτηκε στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας– αν ο Σαλάχ θα ξαναπαίξει στην ομάδα με την οποία κατέκτησε τα πάντα. Στο ποδόσφαιρο όλα είναι ρευστά. Ολα μπορεί να αλλάξουν γρήγορα και δραματικά.

Ο Σαλάχ μιλάει στα media μόνο αν έχει κάτι σημαντικό να πει. Οταν, λοιπόν, κοντοστάθηκε μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου στη μικτή ζώνη του «Ελαντ Ρόουντ» μετά τη λήξη του αγώνα Λιντς – Λίβερπουλ (3-3), όλοι κατάλαβαν ότι οι δηλώσεις του δεν θα ήταν τυπικές και γενικόλογες. Λίγοι όμως περίμεναν ένα τέτοιο, πρωτοφανές ξέσπασμα.

Τι είπε; «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει, είμαι τρομερά απογοητευμένος. Εχω κάνει τόσα πολλά γι’ αυτό το κλαμπ, και τώρα φαίνεται σαν κάποιος να μη με θέλει εδώ. Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι στον πάγκο. Είχα καλή σχέση με τον προπονητή, αλλά ξαφνικά δεν έχουμε καμία επαφή. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και της είπα να έρθει στο ματς με την Μπράιτον (το προσεχές Σάββατο στο «Ανφιλντ»). Δεν ξέρω αν θα παίξω και τότε ή όχι, αλλά θα είναι το τελευταίο μου σε αυτό το γήπεδο πριν φύγω για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί…».

Ο Σλοτ τον είχε κρατήσει στον πάγκο των αναπληρωματικών χωρίς να του δώσει ούτε λεπτό συμμετοχής, για δεύτερη φορά στα τρία τελευταία ματς, και ο Αιγύπτιος δεν το άφησε να περάσει έτσι. Σε αυτό μοιάζει, λένε όσοι τον γνωρίζουν καλά, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο εγωισμός του δεν άντεξε τον παραγκωνισμό, ακριβώς όπως είχε συμβεί όταν ο «CR7» μετρούσε τις τελευταίες του μέρες στο Μάντσεστερ το 2022.

Αλλά με μια μεγάλη διαφορά, σημειώνει το Athletic: τότε ο Ρονάλντο είχε ζητήσει να πάρει μεταγραφή σε άλλο σύλλογο, ενώ τώρα ο Σαλάχ «δείχνει» τον προπονητή του ως τον άνθρωπο που θέλει να τον διώξει από την ομάδα. Το κάνει, μάλιστα, σε μια χρονική περίοδο που η δημοτικότητα του Σλοτ βρίσκεται στο ναδίρ. Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει μόνο ένα από τα έξι τελευταία παιχνίδια της.

«Ή εγώ ή ο Σλοτ». Αυτό είπε στην ουσία. Αλλά, όπως σχολιάζει το Athletic, θα ήταν τεράστιο λάθος αν η διοίκηση απέλυε τον προπονητή επειδή ένας παίκτης παραπονιέται που δεν τον επιλέγει για την εντεκάδα, ακόμη κι αν αυτός ο παίκτης είναι η μεγαλύτερη φίρμα της ομάδας. Οπότε συνέβη το αναμενόμενο. Ο Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για τον αποψινό (9/12) αγώνα με την Ιντερ στο Μιλάνο. Ο Γουέιν Ρούνεϊ, παλιά δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου και σχολιαστής του BBC Sport σήμερα, κάλεσε τον ολλανδό τεχνικό να μην τον περιλάβει στην ομάδα ούτε το Σάββατο, στο ματς με την Μπράιτον.

Κανένας από όσους εξέφρασαν την άποψή τους για την αντίδραση του Σαλάχ, αρθρογράφοι και πρώην ποδοσφαιριστές, δεν πήρε το μέρος του. Ο Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος ξόδεψε όλη την επαγγελματική καριέρα του στη Λίβερπουλ, μιλώντας στο Sky Sports τον κατηγόρησε για «προμελετημένο ξέσπασμα» που είχε σκοπό να ενισχύσει τη θέση του, αδιαφορώντας για την αναταραχή που προκάλεσε στον σύλλογο. Δεν σεβάστηκε, είπαν κάποιοι, ούτε τους συμπαίκτες του.

Πώς φτάσαμε ως εδώ; Οπως συνέβη με όλους στη Λίβερπουλ, ο Σαλάχ αντιμετώπισε δυσκολίες στην αρχή της σεζόν. Το γεγονός ότι δεν είδε με καλό μάτι τις πολλές και σημαντικές αφίξεις νέων παικτών το περασμένο καλοκαίρι φάνηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο. Στο σχόλιο ενός οπαδού στο X (Twitter), που δήλωνε ενθουσιασμένος για την αναβάθμιση του ρόστερ, συνολικού κόστους 500 εκατ. ευρώ, ο Αιγύπτιος είχε απαντήσει: «Τι θα λέγατε να γιορτάζαμε τις σπουδαίες μεταγραφές χωρίς να δείχνουμε ασέβεια προς τους πρωταθλητές της Πρέμιερ Λιγκ (δηλαδή, τους ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν τον τίτλο);». Η φράση αυτή περιγράφει με ακρίβεια τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, επισημαίνει το Athletic.

Την περασμένη σεζόν η ομάδα ήταν «κτισμένη» γύρω του. Ενιωθε άνετα με συμπαίκτες τον Ντίαζ, τον Νούνιες και τον Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ, που πλέον έχουν φύγει από το Λίβερπουλ. Ο Σλοτ, στην προσπάθειά του να ενσωματώσει τους (πανάκριβους) νέους παίκτες στην ομάδα του, έπρεπε να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Ετσι, όμως, ο Σαλάχ βρισκόταν σπανιότερα στις «αγαπημένες» του περιοχές στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι στιγμής έχει σκοράρει μόλις τέσσερα γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ – το τελευταίο την 1η Νοεμβρίου.

Το ένα φέρνει το άλλο. Οι αλλαγές στην τακτική επηρέασαν την ομάδα και τα άσχημα αποτελέσματα υποχρέωσαν τον Σλοτ να πειραματιστεί με νέα σχήματα. Ακόμη και χωρίς τον παίκτη από τον οποίο τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσε η ενtεκάδα. Επιπλέον, ο Ολλανδός ήθελε να δοκιμάσει μια Λίβερπουλ χωρίς τον Σαλάχ, o οποίος από Δευτέρα θα λείψει για αρκετό καιρό αγωνιζόμενος με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Λογικά όλα αυτά, αλλά όχι ανεκτά από τον παίκτη, που είχε συνηθίσει αλλιώς. Οι κριτικές των «ειδικών», ότι έφταιγε το ντεφορμάρισμα του Σαλάχ για τα εφετινά χάλια της Λίβερπουλ, έκαναν τα πράγματα ακόμα χειρότερα.

Μπορεί το νέο στιλ παιχνιδιού να μην του ταιριάζει. Αλλά η κατηγορία ότι «κάποιος δεν τον θέλει στη Λίβερπουλ» είναι βαριά και άδικη. Ο Σλοτ, πανίσχυρος τον περασμένο Απρίλιο, έδωσε την έγκρισή του για την επέκταση του συμβολαίου του. Ο ίδιος ο Σαλάχ παραδεχόταν τότε ότι ο προπονητής τον βοήθησε να ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Και πριν από δύο μήνες ο κολομβιανός ατζέντης του, Ραμί Αμπάς, είχε ποστάρει στα social media ότι ο Ολλανδός κάνει τη δουλειά του περίφημα.

Και τώρα τι; Ο Σλοτ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «πάντα υπάρχει ο δρόμος της επιστροφής για έναν παίκτη». Το ερώτημα είναι αν ο ίδιος ο Σαλάχ θέλει να συνεχίσει στους «Reds» ή αν πράγματι έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το Τσεσάιρ, όπου, όπως έχει πει πολλές φορές, ζει ευτυχισμένος εδώ και οκτώ χρόνια μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες τους.

Αν δεν μιλούσε ο θυμός του, η Σαουδική Αραβία και το MLS είναι οι πιθανότεροι προορισμοί του. Ο αιγυπτιο-βρετανός ιδιοκτήτης της Σαν Ντιέγκο, Μοχάμεντ Μανσούρ, είναι πρόθυμος να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του και να καταβάλει στη Λίβερπουλ το ποσό με το οποίο αυτή θα βρει τον αντικαταστάτη του. Το ίδιο και ο Τζο Μανσουέτο, της Σικάγο Φάιρ, που είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει και τον περασμένο Απρίλιο.

