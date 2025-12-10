Η Ελλάδα φιλοξενεί την ένατη υπουργική συνάντηση του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών

Η Ελλάδα φιλοξενεί την 9η Υπουργική Συνάντηση του Forum Αρχαίων Πολιτισμών, η οποία θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης έχουν τεθεί από το υπουργείο Πολιτισμού, δύο βασικές θεματικές ενότητες: Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της στην πολιτιστική κληρονομιά και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Στη Συνάντηση των Αθηνών συμμετέχουν τα κράτη-μέλη του Φόρουμ, εκπροσωπούμενα από τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας, τον υπουργό Πολιτισμού της Ιταλίας, τον υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, τον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν, τον υπουργό Πολιτισμού, Τουρισμού και Αρχαιοτήτων του Ιράκ, την υφυπουργό Πολιτισμού της Κύπρου, τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών της Αρμενίας και τον γενικό διευθυντή Πολιτιστικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών του Περού.

Στο πλαίσιο των εργασιών, αναμένεται η υιοθέτηση της Διακήρυξης των Αθηνών, η οποία θα ενισχύει την διεθνή συνεργασία για την προστασία και την ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, αναμένεται η αποδοχή της Κύπρου ως μέλους, ενώ το Μεξικό και η Ινδία συμμετέχουν με καθεστώς χώρας-παρατηρητή.

Η διοργάνωση της 9ης υπουργικής συνάντησης των χωρών των αρχαίων πολιτισμών, στην Αθήνα, από το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διεθνούς συνεργασίας, για την προστασία των αρχαίων πολιτισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

