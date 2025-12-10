Επιχείρηση «αποκλεισμός του λιμανιού» από τους αγρότες στον Βόλο – επιτόπου ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, όπου βρίσκονται παρατεταγμένες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Από εκεί ξεκίνησαν συντονισμένα την πορεία τους προς τον Βόλο, με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού.

Στον Βόλο έφθασαν, όπως προαναφέρθηκε, και παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, αντικρίζοντας όμως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέναντί τους και κλειστές πύλες του επιβατικού λιμανιού. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλής αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Εκπρόσωποι του μπλόκου ζήτησαν από τις αστυνομικές αρχές να εισέλθουν στο λιμάνι προκειμένου να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας, για να λάβουν όμως αρνητική απάντηση.

Αντίστοιχη εικόνα και στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, όπου επίσης έχουν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας την είσοδο των διαδηλωτών.

Την ίδια ώρα, αλιείς της Μαγνησίας επιχείρησαν και θαλάσσιο (συμβολικό) αποκλεισμό του λιμανιού σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγροτοκτηνοτρόφους.

