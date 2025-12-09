Τρεις τραυματίες από πυρκαγιά σε κτίριο στο Μανχάταν

Πυρκαγιά κατέστρεψε πολυκατοικία στο δυτικό Μανχάταν, προτού τεθεί υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:20 το πρωί (τοπική ώρα, 15:20 στην Ελλάδα) στον τελευταίο όροφο εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Aπερ Γουέστ Σάιντ. Η περιοχή αποκλείστηκε και περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έσπευσαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά προτού εξαπλωθεί σε γειτονικά κτίρια.

«Οι μονάδες μας έφθασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά. Πρόκειται για έναν άκρως εντυπωσιακό χρόνο αντίδρασης», δήλωσε ο Κέβιν Γουντς, επικεφαλής της πυροσβεστικής δύναμης που επιχείρησε στο σημείο. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, διευκρίνισε ότι δύο ένοικοι εντοπίστηκαν τραυματισμένοι, ο ένας στην ταράτσα και ο άλλος στον τρίτο όροφο. Οι υπόλοιποι ένοικοι είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

The New York City Fire Department says it is working to contain a fire in a residential building Tuesday morning on Manhattan’s Upper West Side. Smoke and flames could be seen spreading across the top floor of a six-story building. More: https://t.co/9dFXCQJBvC pic.twitter.com/nMdwK58haW — NewsNation (@NewsNation) December 9, 2025

