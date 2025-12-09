Δικαστική διαμάχη για ρούχα της Εϊμι Γουάινχαουζ

Κέρδισαν περισσότερες από 700.000 λίρες (800.500 ευρώ) πουλώντας σε δημοπρασία φορέματα και άλλα αντικείμενα που ανήκαν στη φίλη τους Εϊμι Γουάινχαουζ. Μια δίκη, ωστόσο, τους φέρνει αντιμέτωπες με τον πατέρα της τραγουδίστριας, ο οποίος ισχυρίζεται πως τα χρήματα θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένειά της και σε ένα ίδρυμα αφιερωμένο στη μνήμη της.

Ο Μίτσελ Γουάινχαουζ κατηγορεί τη Ναόμι Πάρι, πρώην στυλίστρια της διάσημης τραγουδίστριας που πέθανε το 2011 και την Κατριόνα Γκουρλάι, πρώην συγκάτοικό της, ότι ιδιοποιήθηκαν προσωπικά της αντικείμενα προκειμένου να τα πουλήσουν και να κρατήσουν τα χρήματα που θα έβγαζαν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γούαινχαουζ, Χένρι Λέγκε, οι δύο γυναίκες πούλησαν σε δημοπρασίες, το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου του 2021 και Μαΐου του 2023, περίπου 150 αντικείμενα που ανήκαν στην ερμηνεύτρια του «Back to Black», μεταξύ άλλων τα φορέματα που φορούσε στην τελευταία περιοδεία της τον Ιούνιο του 2011. Η καλλιτέχνιδα, ηλικίας 27 ετών, απεβίωσε τον επόμενο μήνα, την 23η Ιουλίου, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Οπως αναφέρεται στην αγωγή, ο Γουάινχαουζ θεωρείται μοναδικός ιδιοκτήτης αυτών των αντικειμένων και θα έπρεπε, επομένως, να λάβει τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί χάρη στην πώληση τους μέσω του οίκου δημοπρασιών Julien’s, με έδρα το Λος Αντζελες. Οι πλειοδότες είχαν τότε ενημερωθεί πως το 30% των εσόδων προοριζόταν για το Ιδρυμα Amy Winehouse.

Ομως, όπως ισχυρίζεται ο Τεντ Λοβντέι, δικηγόρος της Κατριόνα Γκουρλάι, τα περισσότερα αντικείμενα τα είχε δανείσει ή χαρίσει η εκλιπούσα τραγουδίστρια στις δύο γυναίκες, ακόμα κι αν δεν υπήρχαν απτές αποδείξεις για αυτές τις δωρεές.

«Εάν μια νεαρή γυναίκα 19 ετών δίνει μια εσάρπα ή σκουλαρίκια στη φίλη της, κανείς δεν υπογράφει κανένα συμβόλαιο», εκτιμά ο δικηγόρος, επισημαίνοντας τη «γενναιοδωρία» της Εϊμι.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μίτσελ Γουάινχαουζ είχε αρχικά προτείνει στις δύο γυναίκες έναν φιλικό διακανονισμό, προτείνοντάς τους να του δώσουν το 30% των κερδών που θα αποκόμιζαν. Ομως, μπροστά στην άρνησή τους, αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να τους ζητήσει το συνολικό ποσό των πωλήσεων, ήτοι 730.000 λίρες, βάσει της εκτίμησης των δικηγόρων του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News