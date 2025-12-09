Το ΚΚ Κίνας θέλει εργατικά χέρια και φορολογεί τα προφυλακτικά

Υπάρχει ένας τομέας στον οποία η Κίνα δεν είναι και τόσο παραγωγική: οι γεννήσεις. Σίγουρα είναι πρόβλημα που γέννησε ο ντόπιος υβριδικός καπιταλισμός, οι νέες παραγωγικές σχέσεις, ο αιφνίδιος πλούτος και η εργασία-κατανάλωση τύπου Δύσης, όμως χωρίς εργατική δύναμη, δηλαδή χωρίς νέους εργάτες, τα φουγάρα δεν καπνίζουν και όλα τα υπόλοιπα παραλύουν βαθμηδόν.

Το σημερινό σκορ αναπαραγωγής είναι ένα παιδί από κάθε Κινέζα, όμως αυτό σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνεται το ελάχιστο απαραίτητο για την αντικατάσταση των αποβιωσάντων, έγραψε και η Corriere della Sera, συνεπώς ο πληθυσμός παρακμάζει και άρα τα κέρδη σβήνουν. Ομως το Κόμμα, που έχει την ευθύνη για τη ζωή 1,4 δισ. πολιτών, επελήφθη. Η πολιτική του στο ζήτημα είναι… και καρότο και μαστίγιο. Το καρότο είναι «κουπόνια για όσους παντρεύονται, μετρητά που ενθαρρύνουν την εντός γάμου τεκνοποίηση, αφού η εκτός γάμου εξακολουθεί να παραμένει κοινωνικό ταμπού».

Αλλά δίνονται και ορισμένα άλλα προνόμια: «Ευκολότερη εγγραφή σε νηπιαγωγείο και παροχή άδειας εγκυμοσύνης» – αν και υποτίθεται ότι ο κινεζικός σοσιαλισμός τα είχε κατακτήσει προ πολλού. Μήπως τα έχασε στην (καπιταλιστική) πορεία του;

Το μαστίγιο, πάντως, είναι σαφέστερο, αφού ομιλεί την εξουσιαστική γλώσσα: «Από 1ης Ιανουαρίου 2026 θα ισχύσει αύξηση του ΦΠΑ κατά 13% στα προφυλακτικά και στα αντισυλληπτικά. Η ιδέα είναι να καταστεί πιο δύσκολη η αγορά αυτών των ‘‘αντικοινωνικών’’ αντικειμένων». Ο ανταποκριτής της Corriere σταχυολόγησε αναρτήσεις από το social media Weibo, «το Twitter της Κίνας». Ανέφερε την πλέον εύγλωττη: «Αν ένας νέος δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά το προφυλακτικό ή το χάπι, θα έχει αρκετά γουάν για να μεγαλώσει ένα παιδί; Απίθανο…»

Οσον αφορά τα στατιστικά, πέρυσι 6,1 εκατομμύρια ζευγάρια γράφτηκαν στις σχετικές λίστες για να παντρευτούν, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 7,68 εκατομμύρια. «Η συντριπτική πλειονότητα αυτών, όπως δείχνουν οι αριθμοί, θα αποκτήσει μόνο ένα παιδί, είτε με φόρους είτε με κουπόνια» σχολίασε το δημοσίευμα, προσθέτοντας και τα παρακάτω.

«Η Κίνα δεν είναι η μοναδική χώρα στον προηγμένο κόσμο που μάχεται με τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων. Συμβαίνει και στη Δύση, η οποία όμως έχει ανοίξει την πόρτα της στη μετανάστευση. Η Ανατολή, ωστόσο, έχει διαφορετική προσέγγιση. Οι πόρτες στους αλλοδαπούς παραμένουν κλειστές. Η Κίνα έχει επιλέξει την έννοια της αποκλειστικής ‘‘εθνικής ταυτότητας’’».

Ο ανταποκριτής ανέφερε την παλιά πολιτική τού ενός παιδιού ανά οικογένεια, το πρόβλημα που προέκυψε από την αδηφάγα για εργατικά χέρια καπιταλιστική στροφή, αλλά και τις νέες νόρμες: το γεγονός ότι το 2015 επετράπη στα ζευγάρια να αποκτούν δύο παιδιά. «Τζίφος. Οι Κινέζοι και οι Κινέζες εστίασαν στην εργασία και στην καριέρα τους, κάνοντας από ένα παιδί ή κανένα».

