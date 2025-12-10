Ο Τραμπ «θα τηλεφωνήσει» σε Καμπότζη – Ταϊλάνδη για να σταματήσουν τις μάχες

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως σχεδιάζει να παρέμβει εκ νέου για να σταματήσει η νέα ανάφλεξη στα σύνορα της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, όπου οι ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών ενεπλάκησαν σε αιματηρές συγκρούσεις με τουλάχιστον 11 νεκρούς από την Κυριακή.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα τηλεφωνήσει, την Τετάρτη, στους ηγέτες των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την οικονομική πολιτική, στην Πενσιλβάνια, ο Τραμπ, που καυχιέται πως έβαλε τέλος «σε οκτώ πολέμους», είπε χαρακτηριστικά πως «αύριο θα χρειαστεί να κάνω τηλεφωνήματα».

Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως ελάχιστοι άλλοι θα μπορούσαν «να κάνουν ένα τηλεφώνημα και να σταματήσουν έναν πόλεμο ανάμεσα σε δυο πολύ δυνατές χώρες, την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη».

Ο ίδιος θύμισε προηγούμενες ειρηνευτικές συμφωνίες, στις οποίες συνέβαλε, όπως τόνισε, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός που υπογράφτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, από τον ίδιο, την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, η οποία πλέον έχει καταρρεύσει.

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 400.000 Ταϊλανδοί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές στα σύνορα με την Καμπότζη αφότου ξανάρχισαν την Κυριακή οι εχθροπραξίες ανάμεσα στα δυο γειτονικά βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας, ανακοίνωσε το ταϊλανδικό υπουργείο Αμυνας.

«Πάνω από 400.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος του υπουργείου, λίγη ώρα αφού η Μπανγκόκ είχε δώσει στη δημοσιότητα αρχικό απολογισμό που έκανε λόγο για 180.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένους.

«Οι πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας αυτής που εκτιμάμε πως είναι άμεση απειλή για την ασφάλειά τους», πρόσθεσε ο Σουράσαντ Κονγκσιρί.

Στην άλλη πλευρά, η εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας της Καμπότζης, δήλωσε πως «συνολικά 20.105 οικογένειες, ή 101.229 άνθρωποι, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα προς καταφύγια ή σπίτια συγγενών τους σε πέντε επαρχίες».

Η Μπανγκόκ και η Πνομ Πενχ αλληλοκατηγορούνται για το ξέσπασμα νέων συγκρούσεων με τουλάχιστον 11 νεκρούς, επτά καμποτζιανούς αμάχους και τέσσερις ταϊλανδούς στρατιώτες, με βάση τους πιο πρόσφατους απολογισμούς των Αρχών και στις δύο πλευρές.

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη, χώρες που εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο.

Πέντε μέρες μαχών εκείνο τον μήνα, στο έδαφος και στους αιθέρες, άφησαν πίσω 43 νεκρούς και κάπου 300.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένους στις δυο πλευρές των συνόρων.

Η διένεξη αφορά διεκδικούμενους τομείς στα σύνορά τους —μήκους 800 και πλέον χιλιομέτρων— που είχαν χαραχτεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής της τότε Ινδοκίνας.

