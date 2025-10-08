Χωρίς πάγο για πρώτη φορά στην Ιστορία τα βουνά της Καλιφόρνιας

Βαθιά στην ογκώδη οροσειρά Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνιας, οι τεράστιοι παγετώνες έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται, και προβλέπεται να λιώσουν εντελώς μέχρι τις αρχές του επόμενου αιώνα, αφήνοντας τις βουνοκορφές χωρίς πάγο για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, οι παγετώνες της οροσειράς είναι παλαιότεροι από ότι υπολογιζόταν, με ηλικία δεκάδων χιλιάδων ετών. Ορισμένοι, δε, είναι τόσο παλαιοί όσο και η τελευταία εποχή των παγετώνων, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

«Η ιστορία των παγετώνων, την οποία ανακατασκευάσαμε, μας δείχνει ότι μια μελλοντική Σιέρα Νεβάδα χωρίς πάγους θα είναι πρωτοφανής στην ανθρώπινη ιστορία από την εποχή της γνωστής κατοίκησης της Αμερικής πριν από περίπου 20.000 χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο.

Οι παγετώνες σε όλο τον πλανήτη απειλούνται εν μέσω της κλιματικής κρίσης. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους διαπίστωσε ότι σχεδόν το 40% των παγετώνων της Γης είναι καταδικασμένο να λιώσει λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Εάν η θερμοκρασία τους αυξηθεί κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου –κάτι που αναμένεται να συμβεί, όπως οδεύουν τα πράγματα– έως και το 75% των πάγων θα εξαφανιστεί, προκαλώντας άνοδο της στάθμης της θάλασσας και μετατόπιση εδαφών. Σε όλη την αμερικανική Δύση, οι παγετώνες έχουν συρρικνωθεί σημαντικά από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά η καταγραφή τους στα τέλη του 19ου αιώνα, σύμφωνα με το άρθρο.

Η νέα έρευνα επικεντρώνεται σε τέσσερις συγκεκριμένους παγετώνες της Σιέρα Νεβάδα –τους Κονές, Μακλούρ, Λαϊέλ και Πάλισεϊντ– οι οποίοι είναι από τους μεγαλύτερους και πιθανώς αρχαιότερους στην οροσειρά. Η μακροζωία τους, εν μέσω της κλιματικής αλλαγής, τους καθιστά «προγνωστικούς δείκτες» για την εξαφάνιση των πάγων στην αμερικανική Δύση, όπως αναφέρει το άρθρο.

Οι ερευνητές εξέτασαν πρόσφατα αποκαλυφθέντα βραχώδη πετρώματα γύρω από τους παγετώνες και πήραν δείγματα για να προσδιορίσουν πόσο καιρό η περιοχή ήταν καλυμμένη από πάγο. Διαπίστωσαν ότι οι πάγοι καλύπτουν τμήματα της οροσειράς για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι ήταν γνωστό έως σήμερα – από την εποχή που οι άνθρωποι εμφανίστηκαν στη Βόρεια Αμερική.

Οι παγετώνες της Καλιφόρνιας έφτασαν στον μέγιστο όγκο τους ήδη 30.000 χρόνια πριν, γράφουν οι συγγραφείς της έρευνας – και ένας εξ’ αυτών που εξετάσθηκε, πιστεύεται ότι επεκτάθηκε πριν από 7.000 χρόνια, πολύ νωρίτερα από ότι υπολογιζόταν. Η εξαφάνιση των πάγων στην πολιτεία για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία καταδεικνύει τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, δήλωσε ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

«Θα είμαστε οι πρώτοι που θα δούμε τις βουνοκορφές χωρίς πάγο», αναφέρει στην εφημερίδα San Francisco Chronicle ο Αντριου Τζόουνς, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν. «Αυτό θα έχει οικολογικές επιπτώσεις για τα φυτά και τα ζώα, και συνιστά μια συμβολική απώλεια. Η κλιματική αλλαγή είναι πολύ αφηρημένη, αλλά οι παγετώνες είναι απτοί – εμβληματικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής Δύσης», λέει χαρακτηριστικά.

