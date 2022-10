Βρετανία: «Παρελθόν» και η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν

Το βρετανικό κυβερνητικό «πουλόβερ» σταδιακά ξηλώνεται και η κυβέρνηση της Λιζ Τρας χάνει καθημερινά έδαφος, με τη Συντηρητική πρωθυπουργό ωστόσο να δηλώνει αγωνίστρια, αρνούμενη να παραιτηθεί.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Σουέλα Μπράβερμαν αποτελεί από το απόγευμα της Τετάρτης «παρελθόν» από το κυβερνητικό σχήμα, όπως μετέδωσε πρώτος ο Guardian. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η Μπράβερμαν παραιτήθηκε.

Στην επιστολή της προς την πρωθυπουργό Λιζ Τρας, την οποία η παραιτηθείσα υπουργός Εσωτερικών δημοσιοποίησε μέσω Twitter, η Μπράβερμαν παραδέχεται ότι έστειλε επίσημο έγγραφο μέσω του προσωπικού της e-mail, παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας της κυβέρνησης. «Έκανα λάθος, αποδέχομαι την ευθύνη και παραιτούμαι», υπογραμμίζει.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022